El Arosa se juega gran parte del título este domingo en O Couto

El Arosa visita esta tarde a las 18 horas el campo de O Couto para medirse a la UD Ourense en un partido clave para sus opciones de poder ser campeón. Es el antepenúltimo de la fase regular. Los arlequinados están a dos puntos del líder Fabril, que a la misma hora visita al Somozas.



Luisito ha incluido en la lista a cuatro juveniles de División de Honor, ya que Sandá y Abel Suárez están lesionados. David Conde, Fernando Redondo, Fer Martínez y Hugo Losada son los cuatro que viajan.



“O equipo chega ben a nivel mental. Imos a Ourense sen presión, a intentar ser mellores que eles. Se queremos ser campións temos que ir a gañar, non nos queda outra”, dice un Luisito que vuelve a la que fue su casa durante cuatro temporadas.



Para el técnico de Teo es una cita especial. Ascendió al extinto CD Ourense, con el que ganó la Copa RFEF justo antes de su desaparición. La UD Ourense nació para dar continuidad al sentimiento ourensanista. “É unha afección moi fiel ao seu equipo”.

En ese sentido, en la grada también se vivirá otro partido, ya que viajan dos autobuses de aficionados del Arosa para arropar al equipo. Los locales están en puestos de play-off y si ganan darán un paso casi definitivo para asegurarse su presencia en la fase. Vienen de empatar en Abegondo y solo han perdido un único partido en todo lo que va de liga en O Couto, ante el Alondras.



“O partido vai a ser moi bonito. Os dous equipos queremos o balón e propoñemos cousas en diferentes fases do partido. Eles teñen moi bos xogadores, son un equipazo”, reconoce Luisito. “Sabemos da grandeza que ten ese clube e esa afición. Vilagarcía é bastante parecido a Ourense en canto a afección. Somos dous clubs bastante parecidos en case todo”. El Arosa no ha podido ganar en sus cuatro últimas salidas, justo lo contrario a lo que le ocurre en A Lomba. Hacerlo hoy en Ourense es crucial para seguir presionando al Fabril, que no tiene tampoco un partido sencillo en Somozas ante un rival que sueña con el play-off.