El Arosa juvenil aspira a acabar sexto y ser campeón de “la otra liga”

A principio de temporada el Arosa afrontaba con cierto vértigo y también mucha ilusión el salto a División de Honor Juvenil. La máxima categoría del fútbol español en la que se iba a ver las caras con grandes clubes como RC Celta, Sporting de Gijón, Deportivo, Real Oviedo o Racing de Santander. Los arlequinados partieron con el objetivo de la permanencia, conscientes de que iba a ser complicado. Ocho meses después no solo han conseguido la salvación de forma holgada, sino que tienen la oportunidad de acabar la liga por detrás de estos cinco grandes clubes.

El equipo de David López “Perú” defiende su sexta plaza en la última jornada en la que recibe en la tarde de este sábado al Covadonga asturiano a las 17 horas en Vilaxoán.

La extraordinaria temporada del Arosa juvenil refleja el gran momento por el que atraviesa la cantera del club, que la sitúan como la tercera mejor de Galicia por detrás de Celta y Deportivo. El Arosa ha ido de menos a más en la competición. Ha habido una evolución en el equipo, tanto a nivel de competitividad del grupo como de rendimiento en lo individual, destacando, entre otros, jugadores como los defensas Sergio Prieto, Dani Sánchez y Nico, el centrocampista y capitán Migui Fernández o el delantero Fer Martínez, al que al interés de clubes como Celta, Deportivo y Sporting de Gijón se han sumado en los últimos días alguno de la Premier League.

“Queremos acabar con una buena imagen”, dice Perú. “Sería bonito terminar sextos y ganar el último partido en casa ante la afición”. El Covadonga llega ya salvado, pero no dará facilidades. “Consiguieron la permanencia la semana pasada, vienen con los deberes hechos. Es un equipo intenso, no asume riesgos y no te dejan jugar”.

Perú, que vuelve a encadenar otro éxito con el equipo juvenil, hace balance de un gran curso. “Nos costó mucho adaptarnos al ritmo de la categoría, que es muy alto, pero lo conseguimos con el paso de las jornadas, minimizando errores y los jugadores ganaron confianza y dieron un rendimiento por encima de lo que se esperaba”.

El Arosa ha tenido números parejos a equipos como Racing de Santander o Sporting de Gijón en la segunda vuelta. De hecho consiguió puntuar con cuatro de los cinco grandes equipos de la liga, salvo el Celta. “Hemos tenido un handicap a la hora de entrenar, tuvimos que hacer encaje de bolillos por número y nivel de los jugadores, pero incluso en eso la responsabilidad y compromiso de los chavales ha sido muy buena”, explica David López. “Hay que destacar que este grupo en ese aspecto estuvo sublime. Es un grupo humano que se lleva muy bien, son humildes y solidarios entre ellos. No se recriminan nada, todos trabajan y aprietan”.