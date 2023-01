El Arosa juvenil cae en A Madroa en un partido marcado por la grave lesión de Óscar Marcos

El Arosa perdió esta mañana en A Madroa ante un RC Celta muy superior en un partido marcado por la lesión que sufrió el vilaxoanés de los vigueses Óscar Marcos, que mediado el segundo tiempo en una mala caída sufrió una lesión grave en una clavícula. El partido no tuvo demasiada historia. La superioridad local fue absoluta de principio a fin e incluso el marcador se quedó corto.

El Arosa fue valiente en A Madroa, yéndose a presionar a campo contrario. Una apuesta arriesgada que aprovechó el Celta para generar ya una clara ocasión en el primer minuto, en un mano a mano de Henok que atrapó Rubén. Los locales tuvieron otras dos llegadas muy claras en los primeros diez minutos. A la tercera hicieron diana. Centró Henok desde la derecha y cabeceó al fondo de la red Tato. Parecía que el partido se le iba a hacer muy largo a los visitantes, sin embargo fueron ajustando distancias poco a poco y consiguieron que el Celta ya no llegara en avalancha. Aún así el equipo de Fredi Álvarez tuvo ocasiones para sentenciar en la primera parte por medio de Óscar Marcos y Manu Rodríguez, que envió un balón al larguero. El Arosa no inquietó la portería local.

El central visiitante Dani cae en el área local en una acción de saque de esquina durante el partido de esta mañana



David López "Perú" hizo un triple cambio en el descanso, dando entrada a Pedro Carril, Víctor y Redondo para refrescar el centro del campo, buscando oxigenar a su equipo tras el desgaste de correr sin balón en el primer tiempo. Un penalti señalado por el árbitro Iglesias Melón en una acción sin peligro allanó el camino al Celta. Roi Tato marcó el 2-0 desde los once metros en el 51. Mediada la segunda parte el Celta logró el 3-0, en una gran acción con paredes por el centro que acabó finalizando Tato, completando su hat-trick.

Lo peor del partido fue la lesión grave del jugador local Óscar Marcos. El vilaxoanés cayó mal en un balón dividido en el centro del campo y sufrió una lesión en la clavícula. Salió del campo diciendo que la tenía rota.

El Celta logró el cuarto por mediación de Hugo, que acertó nada más entrar en el campo. El 5-0 llegó en el 89 por medio de Joel.

Ficha técnica:

RC Celta: Pablo (, Moha, Diego, Álvaro (Breogán, min. 65), Manu Rodríguez, Óscar Marcos (Róber Carril, min. 73), Henok (Álvaro Santos, min. 61), Roi Tato (Hugo, min. 77), Ángel Arcos (Íker, min. 70), Joel y Tobías.

Arosa: Rubén, Sergio Prieto (Tymo, min. 80), Dani, Nico, Teo, Lucas García, Lucas Aguín (Víctor, min. 46), Mateo (Redondo, min. 46), Abel (Pedro Carril, min. 46), Memet (Fabio, min. 66), y Fer.

Goles: 1-0 Roi Tato (min. 10); 2-0 Roi Tato, de penalti (min. 51); 3-0 Roi Tato (min. 64); 4-0 Hugo (min. 77); 5-0 Joel (min. 89).

Árbitro: Iglesias Melón.

Campo: A Madroa. 150 personas.