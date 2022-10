El Arosa juvenil se deja empatar contra diez en el 91

El Arosa juvenil sigue sin ganar en División de Honor y esta mañana empató ante el Atlético Perines cántabro 1-1 en A Lomba. A los a arlequinados se le escapó la victoria en el tiempo de aumento. Después de lograr lo más difícil, adelantarse en un córner por mediación de Nico, regalaron el gol poco después. Ni siquiera el hecho de jugar en superioridad numérica durante gran parte del partido ayudó a los locales, que estuvieron muy irregulares en su juego, excesivamente directo y previsible.



Justo antes de empezar el partido cayó una espectacular tromba de agua, el campo quedó anegado en algunas zonas, lo que dificultó la circulación del balón y trasladó la lucha al apartado físico, con muchas disputas. En ese sentido el Arosa empezó bien, ganando balones y llegando, sobre todo por la banda derecha con Memet, aunque sin concretarlo en ocasiones. A los veinte minutos Fer peleó un balón largo del portero David Conde, el guardameta cántabro Mario interceptó el balón con la mano fuera del área, por lo que vio la roja directa. La falta la ejecutó Migui Fernández contra la barrera.

Al contrario de lo que cabría esperar, el partido se igualó hasta el descanso. Los santanderinos se ajustaron y consiguieron que el Arosa apenas llegase. Además los visitantes dispusieron de la mejor ocasión en un mano a mano en el que Cuartas remató lamiendo el larguero.

Movió ficha el técnico local David López "Perú" en el descanso, situando a Memet en punta con Fer. Un centro de Fabio al que no llegó el propio Fer en área pequeña fue el primer aviso local. Pero el Arosa era incapaz de plasmar su superioridad numérica, demasiado directo no desorganizana ni arrinconaba a los cántabros, que no tenían problemas para solventar los balones frontales. Con los cambios realizados a la hora de juego, el Arosa acumuló muchos jugadores en ataque y abusó aún más del juego muy directo, facilitando la organización defensiva visitante. Fue el Perines el que volvió a crecer en el partido y tuvo una gran ocasión por medio de Cuartas, pero su disparo tras tocar en un defensa se fue rozando el poste. Cuando parecía que el partido se encaminaba al empate sin goles, el Arosa hizo el 1-0 en un córner lanzado por Miguel Trillo y cabeceado por Nico abajo en área pequeña. Un gran gol. La alegría no duró demasiado a los locales. En un balón al área en el que midió mal David Conde, el Perines empató por medio de Ferchu. El Arosa se quedó sin la victoria y con malas sensaciones.





Ficha técnica:





Arosa: David Conde, Fabio (Víctor, min. 60), Dani, Nico, Teo, Miguel Fernández, Prieto, Memet, Lucas García, Abel (Miguel Trillo, min. 60) y Fer.

Atlético Perinés: Mario, Luis, Ganzo, Caruta, Marcos (Santi, min. 29), Mario Diego, Jorge, Cuartas (Bruno, min. 77), Josemi (Luis, min. 20), Rodri (Kike, min. 80) y Pedro.

Goles: 1-0 Nico (min. 87); 1-1 Ferchu (min. 91).

Árbitro: Álvaro Juncal Moreira. Expulsó al portero visitante Mario (min. 19) por una mano fuera del área. Mostró amarilla a Memet, Migui, Fer y Lucas por los locales, y a Santi, Luis, Ferchu y Pedro por los visitantes.

Incidencias: Partido de la División de Honor juvenil disputado en A Lomba ante 200 espectadores.