El Arosa juvenil empata en Coruxo pese a merecer ganar

El Arosa juvenil inició el nuevo año con un empate 1-1 en Fragoselo ante el Coruxo en un partido el que estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Migui Fernández adelantó de penalti a los arlequinados al inicio de la segunda parte, pero los locales empataron en una jugada desgraciada cerca del final. En el tiempo de aumento el Arosa dispuso de una triple ocasión muy clara para hacer el 1-2, pero no acertó. El equipo de David López "Perú" hizo un partido muy serio, impuso su plan al del rival y sigue dejando buenas sensaciones una vez iniciada la segunda vuelta, por lo que mantiene un colchón de 4 puntos sobre los puestos de descenso.

Con el objetivo de neutralizar el juego interior del Coruxo, Perú dispuso una alineación poblando el centro del campo con Migui Fernández, Lucas García, Lucas Aguín e incluso Redondo, este último partiendo desde la izquierda. El Arosa consiguió que el Coruxo apenas lo sometiese con el balón, ajustando bien las marcas en la presión avanzada. La primera parte fue abierta, con llegadas para ambos equipos, pero sin que apenas tuviesen que intervenir los guardametas.

Al inicio de la segunda parte el Arosa encontró el gol en un penalti cometido sobre Fer, que le ganó la partida a Rai, que lo derribó claramente en área. El capitán Migui Fernández no falló desde los once metros. Por delante en el marcador el Arosa afianzó su plan. Pese a una pequeña fase del partido en la que el Coruxo consiguió generar varias llegadas consecutivas, bien solventadas por la zaga, el equipo local tuvo muchos problemas para dominar el juego, por lo que acabó haciendo muchos cambios y jugando muy directo.

El Arosa tenía el partido completamente controlado, pero en una desgraciada acción en la que el lateral Sergio Prieto se quedó renqueante por problemas musculares, los locales sacaron un centro a placer desde ese banda y Rodri cabeceó al fondo de la red en el segundo palo. Tras el 1-1 y ya en el tiempo de aumento el Coruxo mantuvo el desorden que le había dado el empate, por lo que el Arosa pudo ganar. Memet se quedó en el mano a mano ante el meta local, al que no pudo superar. La acción siguió y fue Víctor el que remató sin portero, pero despejó un defensa con la mano desde el suelo y la jugada acabó en córner. En el saque de esquina cabeceó Nico y en el punto de penalti remató con el pie alto Migui Fernández con todo a favor para marcar. Al final el punto deja un sabor agridulce. El Arosa hizo un gran trabajo pero regresa con un solo punto.

Ficha técnica:

Coruxo: Esteban, Covelo, Chino (Ares, min. 83), Rai (Caride, min. 55), Yago, Temperán, Steisi, Vázquez, Insúa (Rodri, min. 71), Pau (Soria, min. 71) y Prieto (Ares, min. 55).

Arosa: David Conde, Sergio Prieto, Dani, Nico, Teo,. Redondo (Mateo, min. 72), Migui Fernández, Lucas García (Aarón, min. 84), Lucas Aguín (Víctor, min. 72), Abel (Memet, min. 64)y Fer (Pedro Carril, min. 84).

Goles: 0-1 Migui Fernández, de penalti (min. 48); 1-1 Rodri (min. 88).

Árbitro: Davila Fernández. Amarilla a Rai, Chino y Caride por los locales, y a Redondo, Pedro Carril y Migui Fernández.