El Arosa Juvenil enfrenta un duelo díficil ante el Rácing

El Arosa Juvenil enfrenta en casa, a las 12 horas, uno de sus partidos más difíciles, ya que se mide al líder, el Real Rácing Club. Un partido en el que los vilagarcianos buscan acabar con la racha de derrotas que vienen arrastrando durante las tres últimas jornadas. Lo cierto es que los de Perú llevan cinco partidos sin conocer la victoria, sumando cuatro derrotas y un empate. Una situación que quieren revertir ante el Rácing, a pesar de que las circunstancias, en cuanto a lesiones, siguen siendo desfavorables para los locales. Seijo tiene una fisura en un dedo del pie tras el último partido frente al Celta, y se encuentra entrenando por separado del grupo. Además, Joel tiene una rotura de fibras, y Prieto tiene una microrotura en el isquio. Tampoco podrá estar presente Dani.



Cuatro bajas muy sensibles para los arosanos, sobre todo ante un rival tan complicado. “Intentaremos ponérselo lo más difícil posible. Ahora mismo no podemos escoger rivales para mejorar la situación. A pesar de los problemas de lesiones, el grupo trabajó con muchas ganas y mucha ilusión”, destaca Perú. Los tres puntos serían muy importantes para poder afrontar las jornadas restantes con más calma y alejarse del descenso, ya que actualmente se colocan décimos con 26 puntos.

Un chute de moral



Conseguir la victoria en casa no solo sería un alivio en la clasificación, si no que también sería un “chute de moral” y un “refuerzo anímico importante” después de los malos resultados obtenidos en los últimos partidos.

“Estamos con la pretensión de cerrar un buen partido y sacar algo. Pero también tenemos claro que nos enfrentamos al líder de la categoría, que luego de 23 jornadas no es casualidad que mantengan la primera posición”, resalta el técnico arousano. “Tienen muy buenos jugadores en todas las posiciones. Hacen un buen trabajo colectivo y además tienen futbolistas que, a nivel individual, son muy desequilibrantes. Tenemos que estar preparado para eso, no podemos buscar excusas”, recalca Perú. La importancia residirá en no sentirse superados.