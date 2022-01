Arosa-Marino: Encuentro crucial postcovid

La afición del Arosa está citada esta tarde a las 19 horas en A Lomba para dar comienzo el inicio de la segunda vuelta. El Arosa recibe al Marino de Luanco, que está en puestos de descenso con tres puntos menos. Es el primer partido del ciclo de cuatro consecutivos ante rivales directos en la zona media y baja. Y el segundo que jugará el conjunto de Jorge Otero en las últimas seis semanas. Esta inactividad competitiva y la incidencia covid que persigue a la plantilla desde Navidad condicionan a los locales, que no podrán contar con Pablo Porrúa, positivo en los últimos test, ni con el sancionado Pedro García ni el lesionado Róber.





“Ha sido una semana extraña porque no pudimos contar con todos los jugadores, no puedes trabajar con todo el equipo y eso siempre es un problema”, explica Otero. De los afectados por covid la semana pasada, Mon, Alberto Martín y Álex Cobo, la gran novedad en la convocatoria, ya pudieron entrenar con el grupo con cierta normalidad durante la semana. A las últimas sesiones se incorporaron Manu Táboas, Pedro Beda y Piay. Otero no oculta su preocupación por el nivel que pueda ofrecer su equipo después de solo haber jugado un único partido desde Navidad. “Son muchas semanas sin jugar y siempre tienes ahí esa pequeña duda sobre el ritmo que puedas ofrecer, pero estoy convencido de que a medida que avance el partido vamos a competir bien”.





En la primera vuelta el Arosa ganó en Luanco 0-2. Fue sólido en defensa y aprovechó sus ocasiones. Hoy el partido será a cara de perro. Para los visitantes es casi una final, porque supone su gran oportunidad de igualar a puntos con un rival directo y salir de la zona roja. El conjunto de Manel Menéndez viaja sin bajas, muy motivado y concienciado de lo que hay en juego. “Es un rival complicado. Lleva muchas temporadas en Segunda B en la última década, tiene jugadores con muchos partidos en Segunda B e incluso con pasado en Primera División”, explica Otero en alusión a Alberto Lora y Luis Morán. “Nos lo van a poder

complicado, como son todos los partidos en esta categoría”.





El Arosa en sus dos últimos encuentros, ante el Leganés B y el Bergantiños, solo sumó un punto, a pesar de que generó bastantes ocasiones. Pero en ambos partidos encajó dos goles. Jorge Otero incide en el aspecto defensivo como clave. “Tenemos que estar atentos en el aspecto defensivo y hacer lo que hacemos haciendo con balón porque creo que los estamos haciendo bien”. Dejar la portería a cero es uno de los objetivos esta tarde noche.





Al igual que el técnico visitante, Otero también habla de “partido importantísimo” por varios factores. Por regresar a la competición con buen pie, alejar a un rival directo y empezar la segunda vuelta en casa con una victoria. “El equipo hasta ahora en casa mereció más de lo que consiguió. Tenemos que mejorar los números en A Lomba y para eso hay que conceder menos en defensa”, por eso destaca aspectos como la “intensidad” y la “concentración”.





Desde la grada la afición volverá a jugar su papel fundamental, siempre al lado del equipo desde que empezó la liga.





A falta de refuerzos en el mercado invernal, ya que el propio entrenador asume que no llegará nadie dadas las circunstancias, el Arosa se aferra a su gente para que le arrope en esta segunda y exigente parte de la temporada en la que decidirá su continuidad o no en Segunda RFEF.