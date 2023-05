Un Arosa “mentalmante” fuerte abre hoy el play-off en O Couto

O Couto acoge esta tarde a las 18 horas el partido de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF. El Arosa, segundo clasificado en liga, visita a la UD Ourense, que acabó quinto. Lo hace solo tres semanas después del triunfo arlequinado en el mismo escenario por 2-3. Los dos equipos hablan de “un partido de 180 minutos”, ya que entienden que todo se decidirá la próxima semana en A Lomba. Luisito tiene la única baja del central argentino Nacho Carús. Y convocó a varios juveniles. El entrenador de Teo afronta la eliminatoria con ilusión. “Son partidos moi bonitos de xogar, moi emocionantes e con dos rivais que estamos ahí por méritos propios. Nós estivemos pelexando ata o final por ser campións e agora xogamos contra un rival durísimo”. Luisito prevé un partido “complicado”, pero confía plenamente en los suyos. “Eles tamén saben que nós somos un rival dificil e imos a buscar a victoria”.



El Arosa sorprendió a la UD Ourense hace tres semanas con una presión muy alta en la primera parte que no permitió a su rival hacer su habitual juego combinativo desde atrás. El equipo de Luisito llegó a ponerse 0-3 tras mostrarse superior. Pero después llegó la reacción local, con el público ourensanista empujando. Por lo que hoy también se espera un partido de alternativas, con buenos y malos momentos para ambos. Manejar y saber gestionar la presión será clave. “Temos que facer as cousas que adestramos. Eles son un grandísimo rival que está moi ben adestrado, pero se nós facemos o noso traballo eu estou tranquilo”, dice con confianza. Luisito destaca que se verá un Arosa “forte a nivel mental”, que ha pasado página de la derrota en Vilalba y que estaba mentalizado desde hace tiempo por si tenía que buscar el ascenso por esta vía.



En la grada se jugará otro partido. La UD Ourense recuperó la categoría el pasado año y ha alargado esta dinámica positiva al meterse en play-off. La afición y la ciudad están al lado del equipo y se espera un gran ambiente en O Couto. “É o campo que máis xente mete de longo en Terceira. Os seus futbolistas están moi alentados. Somos conscientes do que nos imos a encontrar”. El Arosa no estará solo. Viajan otra vez dos autobuses de aficionados a Ourense. Además de muchos otros en coches. Por lo que serán más de 150 las personas de Vilagarcía que animarán al equipo sin parar, con una actitud y constancia que no la tiene ninguna otra afición en la categoría. Por eso han demostrado que son la mejor de la misma.



Arbitra el lucense Lago Barreiro, que esta temporada dirigió dos partidos al Arosa. La derrota en Abegondo ante el Fabril en la que fue expulsado Lusito al final del partido, y el triunfo en A Lomba ante el Arteixo. l