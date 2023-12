Un Arosa necesitado recibe a la UD Ourense en Vilaxoán

El Arosa (8º con 17 puntos) recibe esta tarde en Vilaxoán a las 16 horas a la UD Ourense (3ª con 24 puntos) en la decimotercera jornada de liga de Tercera RFEF. Duelo entre rivales directos por el ascenso en el que la necesidad y la condición de locales obliga más a los arlequinados.



La UD Ourense es un equipo con una corta historia, ya que se creó en 2004 tras la desaparición del CD Ourense. Desde entonces se ha enfrentado en Tercera en diez ocasiones con el Arosa, con un balance muy positivo para los de Vilagarcía con 5 victorias, 4 empates y 1 sola derrota, la encajada en O Couto la temporada 2019-2020 por 2-0 tras la expulsión de Pacheco. La pasada temporada el equipo de Luisito Míguez eliminó a la UD Ourense en el play-off al ganar 3-0 en A Lomba. En liga regular en O Couto los de Vilagarcía fueron capaces de ganar 2-3. Le tienen tomada la medida, pero los ourensanistas dicen haber aprendido de lo ocurrido hace unos meses.



Sobre el papel, la UD Ourense es un rival con un estilo que favorece el plan del Arosa. Frente a equipos replegados y que apenas arriesgan en campo propio los arlequinados han tenido dificultades para hacer gol. De ahí los empates ante los tres últimos clasificados: Estradense, Pontevedra B y Arzúa. Pero el conjunto de Jorge de Dios intenta combinar y asume riesgos, que no son gratuittos ya que todo ello también le permite generar situaciones de peligro y encontrar el gol. El Arosa, ideado para defender bien y atacar rápido los espacios tras robo, puede encontrarse esta tarde el contexto ideal. Salvo que su rival cambie de plan, algo que ya hizo el líder Bergantiños cuando jugó en A Lomba hace quince días, jugando muy directo sobre sus puntas.



Los dos equipos afrontan el partido con bajas. Iñaki, sancionado con dos partidos por su expulsión en Poio ante el Pontevedra B, lo verá desde la grada. Podrá jugar el martes en Copa ante el Valencia. Tal y como están las cosas en liga, el partido ante el histórico equipo de Primera División queda en un segundo plano para los locales, que tienen que enmendar la plana en estas semanas de diciembre para no suspender en el primer cuatrimestre liguero. Sin el pontevedrés, todo indica que Luisito apostará por un 4-3-3, con Martín Diz como acompañante de Borja y Sylla en el tridente ofensivo. La recuperación de Brais Vidal da una alternativa más en la sala de máquinas, donde Concheiro, Mella y Enjamio están teniendo mucho protagonismo. Está por ver si vuelve Cotilla al once, ya que no jugó nada la semana pasada en Poio y el flanco defensivo izquierdo lo ocupó Martín Sánchez.



En los visitantes no estarán los centrales Pablo Corzo ni Lucas Piume, lesionados, por lo que tienen problemas atrás. Los ourensanistas destacan por su caudal ofensivo. Amplio y variado con nombres como el exarosista Luismi, Yelco Alfaya, Antón Guisande, Champi o David Rojo, que con 5 goles está siendo el jugador más determinante en esa faceta hasta el momento. Para preservar el césped de A Lomba de cara al martes el partido se juega en Vilaxoán, donde normalmente el Arosa pierde afluencia de público. Si bien, dada la entidad del rival y la propia presencia de los fieles seguidores visitantes, se espera un buen ambiente en las gradas.