El Arosa no levanta el vuelo y sigue sin marcar en A Lomba

El Arosa no acaba de despegar. Empató ayer en A Lomba con el Estradense y con 6 puntos en 6 jornadas vuelve a estar a 10 del líder. Otra vez la afición local se quedó sin ver marcar a su equipo, como en los dos partidos anteriores en casa. Los visitantes, que siguen sin hacer gol en liga, jugaron a no encajar y se marcharon contentos con el punto, aunque no los saca de zona de descenso.



El Estradense se presentó en A Lomba con un 5-4-1 con el objetivo de protegerse en defensa, ante el plan local de cuatro jugadores de ataque, Sylla, Borja, Iñaki y Martín Diz, que se quedan descolgados fijando a los zagueros, para recuperar y atacar en transición rápida. En los primeros diez minutos el Arosa estuvo un punto por encima en cuanto a intensidad y generó dos llegadas. Una individual de Martín Diz, con dribling pero sin remate, y otra de Pacheco a la salida de un córner.



El Estradense, que llegaba en crisis de resultados y en sequía goleadora, parecía tener la premisa de no cometer errores en campo propio. Moha empezó a igualar la batalla física en mediocampo, eso también equilibró el partido, aunque el Arosa llevó más el peso del juego. Borja fue el más activo de cara a puerta. Primero lanzó por encima del larguero desde la frontal y superada la media hora tuvo la más clara de su equipo en la primera parte. Se durmió la zaga visitante a la hora de despejar y acabó rematando a la media vuelta casi en área pequeña, pero el balón no cogió puerta tras tocar en un defensa. Para entonces los locales ya habían realizado su primer cambio. Vidal dejó el campo lesionado tras un choque en un balón dividido con Moha.



El Estradense consiguió jugar más en campo contrario en los minutos que precedieron al descanso. Y tuvo dos llegadas. La primera en un centro chut de Ángel Muñiz desde la derecha tras una peinada de un compañero. Y la otra en un mano a mano de Sobrido algo escorado a la izquierda. En ambas Manu Táboas estuvo muy atento y seguro.



En el descanso Luisito Míguez hizo un doble cambio, dando entrada al central Carús por el lateral Santi y al carrilero Pedreira por el atacante Martín Diz. El Arosa también pasó a jugar con línea de cinco, dejando las bandas a Cotilla y al propio Pedreira. Un plan b recurrente que esta vez tampoco funcionó.



El Arosa empezó dominando en campo contrario, pero la primera ocasión fue visitante en una incursión por la izquierda y centro al área pequeña, donde Piñeiro demostró por qué el Estradense no ha marcado en liga. A continuación respondió el Arosa con un disparo desde la frontal de Iñaki que rechazó Isra, después de que Sylla le robase el balón a Carabán. El ex arosista Raúl hizo contener la respiración a la grada local con un disparo lejano que se envenenó tras tocar en un jugador local. La acción animó al Estradense a estirarse y el partido se abrió más. Con la entrada de Raúl Paz los visitantes pasaron a jugar 5-3-2, dejando a Juanín y Sobrido arriba.



Pero el que siguió percutiendo fue el Arosa. En el 64 tuvo su primera gran ocasión de la segunda parte en un centro de Borja que remató de cabeza Sylla, pero Isra con una gran parada evitó el 1-0. El cronómetro jugaba a favor de un Estradense muy intenso y expeditivo atrás, con Carabán y los dos carrileros, Ángel y Santi Prada, muy enchufados.



A falta de un cuarto de hora el público de A Lomba se enfandó mucho cuando Luisito Míguez sacó del campo a Sylla e Iñaki. En su lugar entraron Pereira y un Rubo que nada más salir tuvo una ocasión clarísima al rematar al palo. Pero al Arosa le siguió costando mucho generar. Salvo una falta ya en el 87 de Brais Pedreira que no cogió puerta, no estuvo cerca de marcar en el tramo final.



El equipo local sigue dejándose puntos en casa, justo donde los aspirantes al ascenso suelen ser muy fiables y arrolladores de cara al gol. En la próxima jornada visitará el Silva coruñés, que se ha situado segundo en este inicio de campeonato.