El Arosa pasa por encima de la UD Ourense pese a fallar dos penaltis

El Arosa ganó a la UD Ourense 1-0 en Vilaxoán un partido en el que fue mejor y falló dos penaltis. Una victoria con la recupera crédito y recorta a cuatro puntos la distancia en la tabla con uno de sus rivales directos. Durante muchas fases del partido el equipo de Luisito Míguez maniató a los ourensanistas, que llegaban terceros. Solo el buen hacer de Álex Cobo, que detuvo un penalti a Borja y otro a Sylla, evitó un resultado más abultado.

El Arosa estuvo como pez en el agua en la primera parte con su presión asfixiante / Gonzalo Salgado



El Arosa estuvo como pez en el agua en la primera parte en un escenario que le va bien. Luisito salió con defensa de tres centrales, carrileros y con Martín Diz por detrás de los puntas Sylla y Borja. La UD Ourense empezó 4-4-2, con Luismi y Champi en las bandas y Guisande y Yelco arriba. El Arosa superó en mediocampo con su presión y ritmo alto a su rival, que no estuvo cómodo en la primera parte. Era el contexto esperado.

El Arosa ganaba duelos y jugaba rápido sobre sus puntas para desplegarse en ataque con jugadores de segunda línea. A los dos minutos ya apareció el mediocentro Enjamio en área para forzar el primer córner. A los siete minutos Sylla presionó a Viti, que perdió el balón al borde del área. Cobo derribó a Borja en un claro penalti. Ambos se midieron en el duelo desde los once metros. El Arosa desaprovechó la ocasión de ponerse por delante porque el portero catalán se lanzó a la derecha y rechazó el remate del delantero arlequinado. La acción no afectó al ánimo de los locales, que siguieron igual como si de un martillo pilón se tratase. A los doce minutos ya lanzaban su tercer córner.

Álex Cobo cometió penalti sobre Borja, pero le ganó el duelo desde los once metros al atacante local en la primera parte / Gonzalo Salgado



La UD Ourense llegó muy poco en la primera parte al área de Táboas. Un disparo desviado de un desdibujado Álex Rey a los cuatro minutos y una acción de córner de pizarra justo antes del 1-0 fueron sus únicas opciones. Dicho saque de esquina lo sacó abajo al punto de penalti Champi y apareció Guisande, totalmente solo en el aclarado para rematar contra la defensa. Prácticamente en la siguiente acción el Arosa armó una contra de lujo. Todo al primer toque. Primero Sylla, después Martín con un gran pase a la frontal y para finalizar Santi llegando en carrera con un remate abajo preciso. Un pase fuerte a la red. Fue un golazo.

Champi cae ante la presión de Diego Enjamio / Gonzalo Salgado



El Arosa mantuvo su ritmo alto, su presión asfixiante, siempre hacia adelante, y ganaba cualquier balón sin dueño. Sylla, en remate de cabeza a centro de Concheiro, y sobre todo Martín Diz tras una muy buena dejada de Borja, perdonaron el 2-0. Después de media hora incómodo y superado, la UD Ourense cambió el dibujo y movió las piezas iniciales. Yelco Alfaya se fue a la izquierda. Por ahí encontraron una vía para tener más amplitud, alargar sus posesiones y generar. Al Arosa ya le costó más robar y bajó un poco el ritmo, como es normal porque jugó con mucha intensidad durante muchos minutos. Pero la UD Ourense no generó situaciones de gol ante la solvente zaga local.

Viti se hizo daño en la primera parte, pero pudo continuar / Gonzalo Salgado



El técnico visitante Jorge de Dios hizo un doble cambio en el ecuador. Entraron Parrilla y David Rojo por Luismi y Álex Rey. En la misma tónica que ya había tomado el tramo final del primer tiempo, el segundo empezó con la UD Ourense más fluido con el balón, metiendo al Arosa más en su campo. Una falta lateral lanzada por Yelco y cabezeada por Viti, que atrapó Táboas, fue el primer aviso. Luisito movió ficha a los diez minutos para repartir el trabajo el centro del campo, dando entrada a Mella por Martín Diz.

En el 62 la UD Ourense tuvo su segunda ocasión, doble y más clara. Progresó Varo por la izquierda, tiró la pared con Yelco, y ya en área remató abajo. Salvó Táboas y en el rechace tampoco pudo marcar Rojo en área pequeña.

En el 70 entró Pereira por Concheiro y el Arosa se volvió a estructurar mejor para no dejar progresar al rival a través del pase desde campo propio. Las ocasiones volvieron a ser locales. A balón parado, en una falta lateral que remató de cabeza Mella y atrapa Cobo. El Arosa ya no tenía que defender tanto tiempo en su campo y el juego se niveló. Pereira dio dinamismo y desborde al ataque. Provocó una falta en la frontal que lanzó Cotilla demasiada alta. Después fue Enjamio el que enganchó un disparo lejano que se perdió rozando el larguero. La UD Ourense respondió en una acción de Yelco, cuyo remate abajo en área atrapó Táboas, muy seguro.

Aficionados ourensanistas esta tarde en el campo de Vilaxoán / Gonzalo Salgado



El Arosa tuvo las dos últimas ocasiones del partido. Fueron clarísimas. En el 83 Sylla perdonó el 2-0 tras interceptar el pase de Cobo, tras un par de amagos lanzó cruzado y Labrada despejó en línea de gol. En el 86 realizó un jugadón de Javi Pereira y fue derribado en penalti, muy claro. Lanzó Sylla y paró Álex Cobo al mismo lado que había lanzado Borja. En el córner siguiente Rubo perdonó en el segundo palo.

Al final el Arosa, muy solvente, se da un baño se confianza de cara al partido del martes ante el Valencia, que perdió hoy con el Girona. Lo afrontará sin necesidad, solo con enorme ilusión. A falta de que se complete la jornada este domingo, el Arosa escala al sexto puesto y alcanza los 20 puntos, seis menos de los que tiene el Celta C, que es líder provisional.

Álex Cobo detuvo dos penaltis que evitaron una victoria más holgada de los locales

Luisito: "El resultado es corto”

Luisito Míguez dijo al final que el resultado se quedó corto, que su equipo fue mejor y que solo sufrió veinte minutos en la segunda parte cuando cambió de sistema, haciendo un mea culpa. “Fue una primera parte muy bien por parte nuestra y los primeros 20 minutos de la segunda muy bien por parte de ellos por culpa del entrenador del Arosa. Cambié de sistema y me equivoqué. Menos mal que me di cuenta y volví a cambiar y creo que acerté. Con el cambio de Javi Pereira creo que ganamos el partido y pudimos ganar por más. Me pudo costar caro, pero que nadie se olvide que a nosotros nos quitaron un balón debajo de los palos, fallamos dos penaltis y tuvimos otras dos ocasiones clarísimas. Creo que el resultado es corto con todos mis respetos a la UD Ourense”. Luisito insiste en que el equipo está en buena línea, “de los últimos nueve partidos solo perdimos uno”, y reconoce que tienen que seguir igual para recuperar la distancia perdida en el primer mes de liga. “Estoy muy contento porque ves que los futbolistas te siguen y se matan en el campo. Solo estoy disgustado porque quiero estar más arriba”.

El técnico local da instrucciones mientras los jugadores celebran el gol de la victoria obra de Santi / Gonzalo Salgado

El técnico ya piensa en el duelo del martes ante el Valencia. "Vamos a competir como jabatos ante el Valencia y que la afición lo disfrute. Lo que tengo claro es que los futbolistas se van a entregar y no voy a reservar absolutamente nada. Lo único que pido es que las entradas son caras, como todo en la vida, y entiendo las necesidades de todos, pero le pido un esfuerzo a la gente para que, por lo menos, le den valor a estos futbolistas que el 80% son los de la temporada pasada que consiguieron meter al equipo en la Copa del Rey y merecen estar arropados con el campo hasta la bandera. A mi en ilusión y en sueños no me gana nadie. Les dije a los futbolistas que teníamos que ganar a la UDO y que el Valencia las va a pasar canutas. Estoy convencido".

A los juveniles se les escapan dos puntos en Oviedo en el 85

El Arosa juvenil empató 1-1 en Oviedo ante el Covadonga en un partido en el que estuvieron muy cerca de la victoria, pero un gol en el minuto 85 lo evitó. El Arosa acabó con diez el partido porque se lesionó Álex García con los cambios agotados.

El equipo de David López "Perú" estuvo muy bien en la primera parte ante un rival que le dejo espacio en campo propio para iniciar y jugó con línea de cinco en defensa. Los arlequinados tuvieron el balón, dominaron y generaron muchas llegadas a área. Tras varios avisos en jugadas de Campos, con remates de Memet y Joel, el Arosa encontró el gol a diez minutos del descanso en una acción de Memet, cuyo centro remató Joel de cabeza al fondo de la red.

A partir de los diez minutos de la reanudación el Covadonga empezó a apretar con balón directo y segundas jugadas, por lo que el Arosa perdió el control del juego y el partido se igualó. A pesar de ello, los visitantes siguieron teniendo las ocasiones más claras. Noel envió un balón al poste y Seijo tuvo un uno contra uno. Al no hacer el 0-2 el Arosa lo pagó caro, en un disparo desde la frontal en un segundo balón que desvió Dani y no pudo llegar Rodri. "Nos sabe a poco el empate", lamentaba Perú al final del partido.