El Arosa quiere agarrarse como sea a División de Honor

El Arosa juvenil recibe en Vilaxáon esta tarde (16 horas) al Covadonga en el antepenúltima jornada de liga. Gran parte, por no decir todas, de las opciones de permanencia en División de Honor de los arlequinados pasan por este partido. Ganarlo puede significar salir de descenso y encarar las dos últimas jornadas con más tranquilidad. Pero todo lo que no sea sumar los tres puntos dejaría prácticamente sin margen de error a los de David López “Perú”. El club ha entendido que este el partido clave de la temporada, de ahí que sea en Vilaxoán y en jornada de puertas abiertas, lo que favorecerá un gran ambiente en las gradas, sobre todo de gente joven que no puede desplazarse habitualmente a Zacande.



“Después de varias semanas con bajas, vamos recuperando jugadores”, explica el técnico. “Aunque no llegan al 100 %, entrenando hemos tenido otra calidad y esperemos que eso se note en el partido”. Regresan Joel y el capitán Sergio Prieto tras varias semanas en el dique seco. Y también Noel y Manu Campos, que no viajaron a Gijón la semana pasada.

“Hay que saber gestionar mentalmente las situaciones que pasen durante el partido”,explica el técnico David López, Perú



El Covadonga, octaco con 6 puntos más que el Arosa, está virtualmente salvado. “Es un equipo que espera su momento y los errores del rival. En su campo fuimos superiores, pero nos empataron al final”, recuerda Perú. “Sacaron resultados y puntos importantes con los equipos de arriba, porque siempre están en partido, y eso les permite estar prácticamente salvados a estas alturas”.



Los jóvenes jugadores del Arosa deberán manejar la posible ansiedad derivada de tener la necesidad de ganar sí o sí. “Según pases los minutos, si no conseguimos hacer gol o se ponen las cosas mal, hay que saber gestionar mentalmente esas situaciones con tranquilidad y seguir trabajando en busca del gol”.

La Escuadra, al pie del cañón

El Arosa tendrá mucho apoyo desde la grada, donde volverá a estar la Peña Escuadra Arlequinada animando y muchos jugadores de la base, cuyo espejo en el que se ven reflejados es este equipo que quiere seguir en la máxima categoría juvenil del fútbol español.

A pesar de la mala dinámica de la segunda vuelta, que llevó al Arosa a puestos de descenso, Perú explica que “al equipo lo veo bien para competir, aunque debemos no cometer errores evitables, la gente está muy enchufada y jugar en Vilaxoán en el aspecto psicológico es algo positivo para los jugadores, que están muy receptivos al cambio porque el campo les beneficia y va a haber buen ambiente”. El Arosa necesita ganar y espera que también lo haga el Celta ante el Veriña.