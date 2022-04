El Arosa quiere llenar A Lomba el domingo en la final con el Móstoles

La directiva del Arosa que preside Manolo Abalo se ha marcado como objetivo llenar A Lomba el domingo en el partido ante el Móstoles a las 17 horas. Y para eso ha declarado la cita como “jornada de puertas abiertas”, por lo que no cobrará entrada al público y literalmente las puertas de acceso estarán abiertas de par en par para facilitar la entrada de aficionados de Vilagarcía y de toda la comarca. El Arosa realiza “un llamamiento” a la ciudad para tratar de generar el mayor ambiente posible ante el cuadro madrileño, rival directo en la pelea por la permanencia que aventaja en 3 puntos a los locales.



El club hace hincapié en “clubes y asociaciones”, a los que invita al partido para que estén representados en la grada y disfrutando del ambiente de Segunda RFEF. Además antes del partido el club recibirá la medalla de oro de la ciudad que le concede el Concello por su trayectoria, una vez cumplidos sus 75 años de historia.



El presidente Manolo Abalo no escondía ayer su decepción con el arbitraje del domingo en Santiago, cuyo decisión de señalar un polémico penalti en el minuto 93 le costó la derrota al Arosa ante el Compostela. En el Arosa de todas formas no quieren mirar hacia lo ocurrido, sino hacia lo que viene el domingo. Juegan una final en la que solo les vale ganar para seguir vivos en la categoría.



El Arosa se ha quedado sin margen de error en las últimas tres jornadas. Para mantener vivas sus opciones de permanencia solo le vale ganar al Móstoles, al que superaría por el goleaverage en caso de hacerlo. Por delante ahora también tiene al Salamanca, con un punto más, y sigue el Marino con 2 puntos más. El Móstoles ocupa puesto de play-off empatado con el Langreo. Ya con 40 puntos está el Avilés, que parece fuera de la pelea.



En las tres últimas jornadas el Arosa recibirá a Móstoles y Bergantiños y visitará al Leganés B. Necesita hacer pleno de victorias para salvarse, en caso de sumar 7 puntos de los 9 no tendría la permanencia asegurada, pero tendría muchas opciones de jugar el play-out. Si suma 6 puntos o menos sus opciones serían remotas y dependería de una debacle de todos sus rivales directos. Así las cosas, equipo, afición y directiva no tiran la toalla. Siguen creyendo en la permanencia y no hacen más cuentas que ganar al Móstoles el domingo, para lo que solicitan la ayuda de Vilagarcía y de toda Arousa en una cita que es casi decisiva