El Arosa quiere refrendar su despegue ante un Estradense en horas bajas

El Arosa recibe esta tarde en A Lomba al Estradense a las 17:30 horas en la sexta jornada de liga de Tercera RFEF. Los locales quieren afianzar su reacción tras sumar su primera victoria en Lugo el domingo pasado. El Estradense llega en crisis, ya que no conoce la victoria, lleva tres derrotas seguidas, ante el Silva (0-2), Betanzos (2-0) y Sarriana (0-3), y es el único equipo de la categoría que no ha marcado en liga.



El técnico local Luisito Míguez dice que su equipo “llega bien” al partido, “sobre todo después de la inyección de moral” que supuso ganar al Polvorín. Al Arosa le preocupa el estado del campo ante la previsión de lluvia. “Estoy muy tranquilo viendo como entrenó el equipo, pero nos vamos a enfrentar a un rival dificilísimo, que empezó mal como nosotros y está igual de necesitado”. Para Luisito el Estradense es “muy buen equipo que está muy bien entrenado, maneja varios sistemas y tiene muy buenos futbolistas, está confeccionado para pelear por los puestos de arriba como nosotros. Es muy poderoso”. Prevé por tanto un partido “difícil para los dos, ellos tienen la necesidad imperiosa de puntuar y nosotros la de ganar si no queremos quedar descolgados, es cierto que queda mucha liga pero nuestro margen de error cada vez es menor. El otro día tuvimos un buen impuslo pero hay que refrendarlo ahora en casa”. El Arosa está en estos momentos a 11 puntos del liderato, ya que la UD Ourense adelantó su partido al jueves, goleando al Arzúa por 5-1. Sumar su primera victoria en A Lomba le pondría de nuevo a 8 puntos de la cabeza.

David Páez

El entrenador visitante, David Páez, que llegó este verano al Estradense procedente del Alondras, analiza las causas del mal inicio de liga de su equipo. “Obviamente cuando hay ciertos cambios, los equipos siempre se resienten. Hay gente que venía acostumbrada a unas dinámicas de juego diferente, se ficharon bastantes jugadores y esa sinergias estamos intentando que se acoplen y siempre lleva una fase de adaptación”, explica. “Nosotros somos los primeros que queremos sacar los resultados adelante y es cierto que en pretemporada teníamos mejores sensaciones de lo que estamos teniendo ahora, aunque estamos generando muchas ocasiones en los partidos, pero nos falta esa pizca de fortuna o acierto de cara al gol. Los jugadores están entrenando a muy buen nivel, con una gran actitud y afrontamos este partido contra el Arosa con las máximas ganas y convencidos de que vamos a revertir la situación”.



El Estradense está llevando “una iniciativa alta” en los últimos partidos, pero sus rivales le penalizan cualquier error. “Estamos convencidos de que le vamos a dar la vuelta a esto”. Sobre el rival dice que “no voy a descubrir yo al Arosa, en esta categoría nos conocemos todos. No voy a hablar del rival porque ya bastante me llega con mi equipo, estamos centrados en lo nuestro... Creo que estamos haciendo muchas cosas bien que no se están reflejando en los partidos, pero la plantilla está muy unida y somos conscientes de que con una victoria el equipo cogerá moral. Vamos a Vilagarcía a buscarla, conscientes de que delante estará un rival complicado con una metas superiores”.