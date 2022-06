El Arosa renueva a Táboas y sube a Álex Rodríguez

El portero Manu Táboas y el capitán del Juvenil A esta temporada, Álex Rodríguez, continuarán una temporada más en el Arosa S.C.





Así lo confirmaba ayer el propio equipo, que recordó que esta será la quinta temporada seguida en el club en el caso de Manu, quien afronta “con la misma ilusión que siempre” su continuidad en el equipo arlequinado. “Después del triste final de la temporada pasada, no podía quedarme con ese sabor de boca ni me perdonaría no volver a intentar llevar al club donde creo que se merece”.





Por su parte, Álex Rodríguez promociona desde la cantera y se incorporará al primer equipo después de conseguir el ascenso a División de Honor con el Juvenil A. Tras recibir la llamada del club, el jugador aseguró que no se lo pensó: "Es la mejor oferta que puedo tener respecto a mi futuro", señaló.





Campus

Entre el 18 de julio y el 12 de agosto el Arosa llevará a cabo la primera edición de su Campus de Verano. El campus está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2008 y 2017 y tendrá su base en el campo Manuel Jiménez de 9:30 a 13:30 horas. Para anotarse los interesados pueden apuntarse en las oficinas del club situadas en A Lomba o contactar con el entrenador de la cantera y preparador físico Dani Vilas: 669191486.





Una semana tiene un coste de 60 euros para los jugadores del Arosa y 70 euros para los jugadores externos al club. Dos semanas, 110 y 120 euros, tres semanas, 160 y 170 euros, y las cuatro semanas 200 y 210 euros respectivamente.