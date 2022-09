El Arosa roza los mil socios a una semana del inicio de liga

Ni el descenso a Tercera RFEF merma el reclamo que rodea al Arosa en Vilagarcía en estos momentos. El club mantiene un amplio respaldo de su afición. A una semana para el inicio de la liga, el Arosa roza los mil abonados. “A resposta da xente está a ser moi boa”, reconoce el presidente Manolo Abalo. “O que máis nos sorprende é que hai novas altas”.



En la última asamblea los socios aprobaron la propuesta de la directiva de mantener los precios de la temporada pasada en Segunda RFEF, debido a que el ascenso del equipo juvenil a División de Honor aumenta la exigencia económica en el presupuesto.



Además, los socios pueden disfrutar sin coste de los partidos del equipo más representativo de la cantera esta temporada en A Lomba, empezando por su estreno el domingo a las 12 horas ante el Coruxo.



En su decimotercer año consecutivo al frente de la entidad, Manolo Abalo se muestra encantado con la identificación de la ciudadanía con el equipo. Y confía en aumentar la cifra de abonados en las próximas semanas, ya que los de Luisito no se estrenan en A Lomba hasta el fin de semana del 18 de septiembre, cuando los juveniles recibirán también en casa al RC Celta. “Estamos entregando todavía moitos carnés, hai xente que aínda falta por retiralos”, dice Abalo.



Cabe recordar que los precios esta temporada son de 90 euros en la grada de tribuna y 75 en preferencia y fondos. Además se establecen precios especiales para jubilados (tribuna 75 euros y preferencia 60), para los sub 30 (60 euros), para los sub 18 (20 euros) y para sub 12 (5 euros). El club también ha mantenido el precio de los carnés especiales, con asientos numerados en la zona próxima al palco presidencial (150 euros). Abalo destaca en este capítulo que la emisión de carnés también está siendo “espectacular”.









Pendientes del mercado





En el Arosa estaban ayer tarde muy pendientes del cierre de mercado de fichajes de Segunda RFEF, que se produjo por la noche. Con esta ventana clausurada, el club aumenta sus opciones de reforzarse. Los jugadores que estaban a la espera de encontrar hueco en la categoría superior y no lo han conseguido por diferentes circunstancias, se ponen ahora a tiro para el club vilagarciano.



El presidente explicaque hay alguna opción cercana en este sentido, pero todavía sin concretar, por lo que las próximas horas serán claves para que el Arosa pueda realizar su decimotercer fichaje en lo que va de verano y seguir aumentando efectivos en plantilla.