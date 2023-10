El Arosa visita el domingo por la mañana en A Coruña al Silva, un rival al alza

El Arosa visita el domingo a las 12:15 horas al Silva en el campo coruñés de A Grela. Los locales han empezado bien la competición y son segundos con 13 puntos, 7 más que los arlequinados. Tras quince temporadas en el Silva, Javi Bardanca dejó el banquillo este verano por desavenencias con un directivo. Iván Sánchez, que era el ayudante de Bardanca, se hizo cargo del banquillo, manteniendo las señas de identidad del equipo, que sigue dando prioridad al trabajo defensivo.



Esta es su idea principal para tratar de ganar partidos, aprovechando las ocasiones que generan sus jugadores de ataque y por ahora le está funcionando. En su último partido contra la Sarriana sufrió, no mereció ganar, pero aprovechó su dinámica positiva.



El Silva es el equipo menos goleado de la liga hasta la fecha. Ha alineado seis líneas defensivas hasta el momento. La más utilizada la forman Ríos en portería, con Lema, Nico, el veterano Antonio y Coba. Su sistema de juego es un 1-4-2-3-1 o 1-4-4-2. Utiliza a Rodri Alonso de mediapunta o segundo delantero. A pesar de ser un equipo que encaja poco, usa jugadores de corte ofensivo en el once. Prácticamente juega con cuatro defensas, dos medios y cuatro delanteros.



Sin Máquez, lesionado, David García es el único mediocentro defensivo. A su lado pueden actuar Lamas, Carro o el recién fichado Baldomar. Para las cuatro posiciones de ataque, Antón Garda, Raúl Melo (ex de la UD Ourense) y Rodri Alonso son fijos y rota el otro delantero, que puede ser Martín (Dubra), Xavi (Arteixo) o Pablo Trigo (cantera del Depor).



El Silva no solo perdió al particular “Álex Ferguson” de la Tercera gallega este verano, también se retiró su jugador con más talento, Marcos Gómez. Gran especialista a balón parado. Su ausencia se está notando en los saques de falta, córners y tiros directos. Todavía no ha encontrado a un especialista que marque diferencias en los lanzamientos. Si bien el Silva domina el juego aéreo, destacando Nico, Antonio, Lema, David y Martín García en todo tipo de acciones de balón parado en A Grela, tanto saques de banda como de esquina.



Los fichajes realizados por el próximo rival del Arosa están totalmente adaptados. Todos coinciden en señalar al Silva como una familia y como uno de los mejores vestuarios en los que han estado.



En su campo sintético de A Grela, donde el Arosa empató la pasada temporada, el Silva suma hasta el momento dos victorias y una derrota. El único partido que perdió en A Grela fue contra el Paiosaco. Fue muy igualado. En los otros dos las victorias fueron justas contra Polvorín (2-0) y Betanzos (1-0).



Es habitual en la última década que el Silva comience muy bien la temporada, pero con el paso de las jornadas va perdiendo fuelle. En este inicio de liga ha jugado contra rivales directos por la permanencia, entre ellos con tres de los cuatro recién ascendidos. El Arosa será su primer gran contrincante de entre los que parten este año como candidatos al ascenso. El equipo vilagarciano prepara la cita con la duda del centrocampista Brais Vidal, lesionado en el último partido. El Arosa ha marcado sus cuatro goles a domicilio y también ha sumado más puntos como visitante que en A Lomba.