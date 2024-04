El Arosa visita hoy O Couto en un partido con aroma de play-off

El Arosa (3º con 50 puntos) visita esta tarde en O Couto a la UD Ourense (5º con 45 puntos) en un partido con sabor a play-off. Los visitantes quieren prolongar su buena línea de resultados tras sumar 10 puntos de los últimos 12 en juego, afianzarse en la tercera plaza, acercarse a la segunda aporovechando la caída libre del Celta C y dejar virtualmente asegurada su presencia en la fase de ascenso a falta de cuatro jornadas para el final de liga. Los locales necesitan sumar porque su presencia en las eliminatorias por subir no está todavía nada clara y apenas tienen margen sobre sus perseguidores.



El partido viene marcado por el escenario. Será la segunda vez que se juegue en lo que va de temporada un partido en el remodelado estadio, cuyo césped ha sido cambiado y se encuentra en magníficas condiciones. “Vamos a un campo impresionante. Lo han remodelado y es un ejemplo de instalación. Es el mejor campo que hay en la categoría de largo”, reconoce el entrenador del Arosa, Luisito Míguez. “Todos los jugadores en Tercera quieren jugar este tipo de partidos”.



Tanto Arosa como UD Ourense partieron a principio de temporada con objetivo de ascender. Su única vía será el play-off. “Ellos son un buen equipo, tienen entrenador nuevo y vienen de conseguir una importante victoria en Sarria”, apunta Luisito. “Tiene muy buenos futbolistas y los dos equipos nos conocemos mucho. Esperemos estar más acertados que ellos, hacer lo que entrenamos y que nos salga porque si sale lo que entrenamos, estoy tranquilo, pero hay que contar que el rival también juega y tiene futbolistas de muchísimo nivel".



Luisito dice tener “muchos jugadores tocados”, por lo que hasta el domingo “no sabré que equipo voy a poner, Enjamio y Pereira no pudieron entrenar, Borja tiene el alta médica pero aún le queda para poder jugar”.

Ambientazo

Además del césped perfecto, el Arosa se encontrará con bastante ambiente en O Couto, donde habrá representación de la afición visitante. “Le doy las gracias a la afición que va a venir, tanto en el autobús como en coches y nos vamos a sentir respaldados. Nosotros no podemos reprochar nada a la gente, todo lo contrario. El equipo es el que tiene que enganchar a la afición. Esta temporada están yendo menos al campo, pero no sólo aquí, pasa en todos los campos...incluso veo campos míticos en Segunda RFEF con menos gente de la que tenemos nosotros”. No es el caso de la UD Ourense, ya que hoy se esperan entre 2.500 y 3.000 personas en O Couto.



Los locales afrontan tienen las bajas de Pablo Corzo, Viti y José Pérez.