El Arosa vuelve al trabajo con tres bajas y sin fichajes a la vista

El Arosa retomó ayer los entrenamientos con tres ausencias de futbolistas que están guardando cuarentena tras dar positivo en covid el pasado jueves. De cara al partido del domingo en A Lomba ante el Marino de Luanco (19 horas), el técnico Jorge Otero espera poder contar con toda la plantilla a excepción del lesionado Róber y del sancionado Pedro García, una vez que esta misma semana se espera que el portero Álex Cobo tenga el alta médica y pueda regresar a los terrenos de juego justo una vuelta después de su lesión de menisco.



“Si todo va bien esperamos tener a finales de semana a todos los jugadores que están guardando cuarentena disponibles”, explica el directo general del club Rodrigo Lojo, que también indica que el viernes toda la plantilla se someterá a nuevos test. El Arosa, de todas formas, no llegará en condiciones idóneas a la cita contra un rival directo por la permanencia. Después de dos semanas marcadas por los casos covid que afectaron a prácticamente la mitad de la plantilla, con futbolistas que han tenido que estar aislados o siguen encerrados y no pueden entrenar con continuidad con el grupo.



En el seno del club se viven días cruciales en cuanto a posibles movimientos en la plantilla. El próximo lunes 31 se cierra el mercado de fichajes de invierno, y de momento no se atisba que el Arosa vaya a mover ficha al respecto. “No me atrevería a decir una cosa ni la contraria”, comenta el director deportivo Rafa Sáez. “A medida que avance la semana y todas las partes se desesperen más, jugadores y clubes, puede pasar cualquier cosa. Nosotros tenemos una limitación en el aspecto económico, y también el condicionante de las 16 licencias séniors cubiertas”, dice Sáez, que resalta que “cada día nos están llegando más ofrecimientos de jugadores”. Sin embargo el Arosa sigue esperando a que se produzca alguna salida de los jugadores que menos han contando en la primera vuelta, algo que a medida que se va agotando el plazo parece más improbable. l