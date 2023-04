El arosismo se moviliza para asaltar Vilalba el domingo

El Arosa se jugará el domingo a las 17 horas en el campo de A Magdalena en Vilalba el título de liga, que conlleva el billete de regreso a Segunda RFEF. El equipo de Luisito, que ya tiene la segunda plaza asegurada de cara a un hipotético play-off, no depende de sí mismo. Necesita que el Fabril no gane en su visita al campo del Barco. La afición arlequinada vuelve a mostrar una fe inquebrantable en el equipo y se desplazará a Vilaba, como lleva haciendo toda la temporada. En principio fletan dos autobuses, con la colaboración del club y de establecimientos colaboradores (A Abadía do Duque y Cafe Bar París).

El primero saldrá a las 10:30 horas para los aficionados que quieran comer en Lugo antes del partido. El segundo irá directo a Vilalba y saldrá a las 14:15 horas. El coste es de 5 euros y los menores de 16 años viajan gratis. De llenarse estos dos autocares, la afición ya piensa en fletar más. La idea es que ningún aficionado del Arosa se quede sin la posibilidad de estar en un partido que puede valer otro ascenso.

Los interesados pueden apuntarse en los teléfonos 649 35 94 02 (autobús que sale a las 10:30 horas) y 691 93 28 73 (autobús que sale a las 14:15 horas), también en las oficinas del club y en A Abadía do Duque.

En racha

El Arosa llega al último partido de liga en su mejor momento de la temporada, tras sumar su tercera victoria consecutiva y conseguir reguralidad en su buen juego. El equipo de Luisito ha cambiado de registro en los últimos partidos. De la solidez defensiva y echar el candado como premisas ha pasado a ser muy ofensivo. Hasta el domingo solo había encajado 4 goles en toda la temporada en A Lomba. Ante el Somozas recibió 2, pero marcó 4 por primera vez en casa. El Arosa acaba la liga invicto en A Lomba (10 victorias y 5 empates) y ha superado al Fabril como el mejor equipo de la liga en casa. En sus dos últimos partidos ha marcado 7 goles, por lo que también se ha puesto a la par con el filial en el apartado realizador. El líder ha dilapidado una ventaja de 4 puntos en los tres últimos partidos. La liga se le está haciendo larga, todo lo contrario que le parece suceder a los arlequinados, que han conseguido una espectacular comunión entre equipo y afición. Todo un aval muy importante si finalmente el título se resiste y el camino al ascenso tiene que ser vía play-off.