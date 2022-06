Arranca en Sanxenxo el Xacobeo 6mR Worlds 2022

El Real Club Náutico de Sanxenxo acogió ayer la ceremonia de inauguración del Xacobeo 6mR Worlds, prueba que comienza hoy con un total de 40 equipos en liza representando a 15 nacionalidades. La flota, que ya se vio las caras este fin de semana en la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster, se prepara para pelear durante los próximos cinco días por el ansiado título mundial de la clase 6 Metros.



El acto de inauguración comenzó con la actuación de la Banda de Música de la Escuela Naval de Martín recorriendo las instalaciones del puerto deportivo desde el varadero hasta llegar RCNS, donde fueron recibidos por Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo; Ildefonso de la Campa, director de administración del Xacobeo; Daniel Arosa, concejal de Servicios Sociales, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Sanxenxo; y Pedro Campos, presidente del club organizador.



A continuación, en el village, tuvo lugar la recepción a todos y cada uno de los equipos participantes en el Xacobeo 6mR Worlds 2022. Telmo Martín fue el encargado de dar la bienvenida a las tripulaciones y lo hizo afirmando que “estamos encantados de recibiros y espero que nuestra hospitalidad y gastronomía ayude para que podáis competir ofreciendo lo mejor de vosotros mismos”.



“Hace exactamente 988 días, el 28 de septiembre de 2019, el Rey Juan Carlos, al que hoy echamos especialmente en falta, me entregaba un banderín que el alcalde de la ciudad finlandesa de Hanko le había entregado para dar el testigo a Sanxenxo como ciudad organizadora del Mundial. Solo desearos suerte a todos y espero que os llevéis un buen recuerdo de Sanxenxo”, finalizó afirmando el regidor.



Hoy a las 13 horas el Comité de Regatas dará la salida para la primera prueba de las ocho que están programadas a lo largo de las cinco jornadas que durará el Xacobeo 6mR Worlds. Los dos defensores del título, Bribon 500 en Clásicos y Junior en Open, parten como dos de los favoritos a alzarse con el cetro mundial, aunque ambos saben que en esta ocasión la flota no se lo pondrá nada fácil.



Los vencedores de la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster de este pasado fin de semana, el rumano Essentia y el suizo Momo, son dos de los equipos que también apuntan a estar en cabeza, así como el Stella de Violeta Álvarez, los portugueses Scoundrel One y Seljm y el británico Battlecry, entre otros, dentro de la división Open mientras que en Clásicos también destacan el finlandés Astrée III de Ossi Paija, el Titia de Alicia Freire o el francés Dix Août de Louis Heckly.



En Sanxenxo está todo listo para la cita más esperada del año.