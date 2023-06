As Torres y Pontecesures se suben al podio por partida doble en Trasona

Cuatro medallas para Arousa, repartidas entre el Club As Torres y el Náutico de Pontecesures, en la Copa de España de Jóvenes Promesas de la categoría infantil - Zona Norte celebrada en el embalse de Trasona, en Avilés. Una competición que reunió a 49 equipos de Galicia, Asturias, País Vasco y Castilla y León, que sumaron un total de 361 deportistas. El piragüismo gallego, con 26 equipos y 214 palistas, destacó en la competición con excelentes resultados.

En la clasificación por equipos, el Club de Mar Ría de Aldán-Gandón, se alzó con el primer puesto, sumando un total de 2.370 puntos. El Club Náutico Pontecesures finalizó en el top ten. Por lo que respecta a los resultados de las pruebas, las medallas para la cantera arousana llegaron con el oro de Gabriel Busto, del As Torres Romería Vikinga, en Infantil-B C1. Se impuso por delante Pedro Fernández, del Club Ría de Betanzos, y de David Rodríguez, del Club de Mar Ría de Aldán. También se colgaron la medalla de oro Xan Martelo y Gabriel Cascallar, del Club As Torres, al ganar en la categoría Hombre Infantil-B C2. Además, Lidia Rodríguez y Sabela Duro, del Náutico Pontecesures, se colgaron el bronce en Infantil-A C2, mientras que Valeria Ordónez y Sofía Agrasar, también del Náutico de Pontecesures, fueron plata en Infantil-B C2.