El Asmubal logra un histórico título y jugará por ascender

El Asmubal Meaño consiguió el título de liga de Primera Autonómica por primera vez en su historia y el billete al sector nacional por el ascenso. Lo hizo a falta de una jornada para la conclusión de la segunda fase al ganar Carballal por 33-22 en un pabellón de oirón que presentó un gran ambiente y celebró por todo lo alto el hito. Y es que no era para menos, ya que se trata de una plantilla que en su mayoría llevan juntas en el club desde que se iniciaron desde muy pequeñas en la práctica del balonmano. Alzarse con el título era una aspiración de la directiva, cuya presidenta Silvia Lobato ya baraja hacer todo lo que esté en su mano para que el sector se dispute en Dena.



En lo que se refiere al partido, enfrente las locales tuvieron a un rival sin apenas rotación, lo que facilitó mucho las cosas para el equipo que entrena Juan Costas. En los diez minutos que precedieron al descanso el Asmubal abrió una brecha en el marcador clara, merced a su superioridad en el aspecto físico. Al descans el 15-8 dejaba el título ya muy cerca para las locales. Y en la segunda parte no dieron ni una opción a la remontada al Carballal, de hecho la renta aumentó hasta situarse por encima de la decena. Coirón empezó a celebrar ya el título porque con 21-10 en el marcador todo quedaba sentenciado, más su cabe ante un rival que llegó muy justo de efectivos al partido, desvirtuando sus opciones. La otra gran noticia positiva que dejó el partido fue el regreso a las pistas de Laura Miniño, pieza clave del equipo, que finalmente no pasará por quirófano pero tendrá que ir entrando progresivamente en la dinámica de competición.



El Asmubal Meaño intentará ahora acabar esta segunda fase invicto en la pista del Lavadores.









Asmubal Meaño 33 - 22 Carballal Asmubal Meaño: Ligero y Caneda; Ari; Sabela (4), Nerea, Cores (5), Castro, Rey (3), Miniño (3), Victoria (1), Vanesa (1), Samar (1), Currás (2), Fajardo (11) y Ballada (2).



Carballal: Estela y Pereira; Eva, Area (2), Quintana, Claudia (7), Tomé (1), Uxía (3), Yaiza (1) y Arias (8).



árbitros: Rivera Regades y Martínez García. Excluyeron por dos minutos a Victoria (min. 38) por el Asmubal; y a Claudia (min. 36) por el Carballal.



marcadores: 7-6 / 15-8 / 25-18 /33-22.