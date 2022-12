Un aspirante con resolución muy diferente en las áreas

El Arosa saldó la semana de tres partidos con un bagaje de 5 puntos de 9 posibles. Los dos últimos empates ante Choco y UD Ourense volvieron a demostrar que el equipo de Luisito Míguez tiene dos caras muy distintas en las áreas. En defensa es un equipo solvente, que apenas concede ocasiones y tampoco encaja goles. Con 9 en 13 partidos solo el Vilalbés mejora sus registros defensivos (8 goles encajados). Manu Táboas está haciendo una muy buena temporada, aunque tampoco le exigen demasiado por partido, exceptuando la vista a Abegondo. Además, la pareja de centrales formada por Pacheco, que el domingo jugó mernado físicamente, y Martín está completamente afianzada y conjuntada. Todo el equipo está involucrado en tareas defensivas. El Arosa se comporta como un bloque serio y comprometido. De ahí que no sea fácil hacerle gol.



En ataque, en cambio, el equipo no está mostrando eficacia. Capaz de generar situaciones de área y llegadas sobre todo con centros laterales, los goles se resisten. El domingo ante la UD Ourense hubo una decena de remates, pero sin acierto. No es la primera vez que el Arosa se queda a cero en lo que va de liga. Le sucedió también en casa ante Alondras y Bouzas. En términos boxeísticos, a los puntos el equipo mereció algo más en estos partidos, pero no noquea a sus rivales. Tambien en los otros dos empates, ante Silva y Choco, el Arosa siempre estuvo más cerca de la victoria que de otro resultado por juego e insistencia, pero se le siguen escapando puntos y las jornadas avanzan. El sábado en Somozas (17 horas) será ya el último partido del año y el penúltimo de la primera vuelta. Otra vez ante un rival directo. De momento de los ocho primeros los arlequinados solo han ganado al Estradense.



Después llegará el parón navideño de tres semanas. Un buen momento para reforzar la plantilla. El propio entrenador insiste en que el nivel de la liga está siendo alto, por lo que se espera que el club vaya al mercado y sume más armas, intentando, de esta forma, convertir estos partidos que acaban en empate en victorias para poder ser campeón.