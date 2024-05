El Beluso llega al play-off en racha y con la obligación de regresar a Preferente

El Beluso se medirá este próximo domingo día 26 a las 19 horas contra en San Martín en As Laxes en el partido de ida del play-off de ascenso a Preferente. Una eliminatoria que se decidirá en Vilaxoán dentro de dos semanas en el encuentro de vuelta.



Los de Rafa Piñeiro llegan al partido más importante de la temporada en muy buena dinámica tras ganar los últimos cuatro encuentros ligeros de forma consecutiva. “Estamos muy ilusionados, hemos hecho una gran segunda vuelta” explica el técnico. Pero se enfrentan a un San Martín ilusionado y que ha hecho una temporada muy buena. “Es uno de los mejores equipos de la competición con buenos jugadores y con un gran entrenador”, reconoce el entrenador del Beluso.



El rival de los vilaxoaneses afronta el encuentro con todos sus jugadores disponibles y con muchas ganas de conseguir un buen resultado en su estadio con su afición alentando. Y tiene muy claro cuales pueden ser las claves que decidan el partido de ida. “Tenemos que tener seguridad, no confiarnos y no cometer errores innecesarios ya que en este tipo de partidos tan disputados pueden ser definitivos” explica el Rafa Piñeiro, que es consciente de que la eliminatoria será larga y que no se decidirá en el primer encuentro. “Enfrente tenemos a un equipo muy trabajado que nos pondrá las cosas muy difíciles”, advierte.



El Beluso, tras el descenso de la temporada pasada, conformó un equipo nuevo para volver cuanto antes a Preferente. A pesar de que la temporada no empezó del todo bien tras encadenar varios empates en las primeras jornadas. Algo que consiguió contrarrestar con una segunda mitad de temporada muy buena, que le llevó a la cuarta plaza y que le da la posibilidad de disputar el play-off de ascenso a Preferente. El domingo se espera que la afición local esté entregada a su equipo para lograr el ansiado ascenso, pero el San Martín también confía en que se desplace gente desde Vilaxoán para respaldarles en un campo de dimensiones más bien pequeñas. Por eso fletan autobuses gratis para su afición, previa reserva de plaza, que saldrán del parque Doña Concha a las 17.30 horas.