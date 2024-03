El Boiro acaricia la Tercera RFEF mientras el Cidade de Ribeira lucha por mantenerse

El Boiro no falla y suma su tercera victoria consecutiva, esta vez por 3-0 frente al Victoria F. C., consiguiendo así apretar al líder, el Noia, y manteniendo la segunda posición en la tabla clasificatoria con 54 puntos, lo que colocaría a la zaga de Casalderrey en ascenso directo a Tercera RFEF.



“El partido salió según lo previsto. Nosotros intentamos salir bastante intensos para intentar que no se metieran en el partido desde el principio, y lo conseguimos porque logramos meter temprano a balón parado”, destaca el técnico.

A pesar de adelantarse en el marcador, los locales continuaron insistiendo para romper pronto el duelo, y Santi marcaba el 2-0 desde el punto de penalti. Las ocasiones no cesaron durante la primera parte, pero la falta de acierto evitó que el resultado fuese más abultado. El último gol , el 3-0, sería obra de Gregor.

“Tuvimos bastante control del juego e hicimos lo que teníamos que hacer, ganar en casa. Ahora vamos a enfrentar el derbi con la máxima ilusión”, destaca Casalderrey.

La otra cara de la moneda: Cidade de Ribeira

El Cidade de Ribeira tiene por delante una larga lucha para mantenerse en la categoría, por lo que esta derrota por 4-0 ante el Sigüeiro complica mucho las cosas al conjunto de Manuel Ángel. “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, en un campo complicado y contra un buen equipo”, señala el técnico.

Ya en los primeros minutos del partido, se pudo apreciar cómo los locales superaban en ritmo de juego a los visitantes, que veían cómo sus opciones se desvanecían. Además, la actuación arbitral no favoreció en nada al Cidade de Ribeira. “Hay un penalti que el árbitro decide no pitar. Luego, 10 minutos después de su primer gol, hay un córner que sacamos en corto con dos faltas muy claras que no se pitan”, reclama Manuel Ángel. “El equipo iba de menos a más, pero las actuaciones arbitrales mermaron. Ahora toca recuperarse y pensar en el partido en casa que va a ser muy importante”, destaca. l