El Boiro deberá eliminar a domicilio al Monte cántabro para recibir a un Primera División

El CD Boiro se medirá a domicilio al CD Monte de Santander en la previa de la Copa del Rey que se disputará los días 11 y 12 de octubre. Esta tarde tuvo lugar el sorteo de la previa en el que entraron en liza 20 equipos. Los diez ganadores de esta eliminatoria recibirán a un Primera División el 1 de noviembre en la primera ronda de la Copa. El Boiro no tuvo la suerte de cara en el sorteo, ya que esperaba jugar como local en Barraña esta previa. En cuanto al rival, se trata de un equipo que acabó noveno en la Regional cántabra la temporada pasada, muy lejos de los puestos de ascenso. Logró su billete a la previa de la Copa al ganar hace unas semanas la Copa RFCF – Vicente Pérez Soberón, un torneo que disputan los equipos descendidos de Tercera RFEF y los clasificados entre los puestos quinto y décimo de la Preferente cántabra. El CD Monte venció en la final a penaltis al Barquereño.

En lo que va de temporada, el rival del CD Boiro ocupa la sexta plaza en la Preferente de Cantabria, con dos victorias y una derrota en tres partidos. El presidente del CD Boiro, Marcos Martínez reconoce que "dentro de lo malo evitamos al Santurtzi, que a priori era el más peligroso, la pena es que no podremos jugar en Barraña". Si bien, todo hace indicar que el CD Boiro no estará solo en la localidad de Monte, que se encuentra a apenas dos kilómetros de Santander. Y es que esta misma tarde varios aficionados ya han trasladado al presidente su intención de viajar, por lo que el club estudia fletar un autobús para su afición.

Marcos Martínez es consciente de que pasar la previa de la Copa supondría una inyección económica sustancial para el club al recibir a un Primera División, ya que podrían venir a Barraña equipos como Valencia, Sevilla, Athletic o Celta. Solo de la RFEF, los equipos clasificados a la primera ronda reciben 20.000 euros. De momento el viaje a Cantabria saldrá a cuenta del CD Boiro, que tendrá que hacerse cargo también de la mitad de los costes del arbitraje. "El partido es importante. Nosotros tenemos un objetivo primordial este año, que es ascender a Tercera RFEF. La Copa nos hace ilusión y es un premio a mayores, a la vez que un consuelo porque entendíamos que ya deberíamos estar en Tercera esta temporada tras lo que ocurrió con la categoría", recuerda el presidente sobre la polémica decisión de la RFEF de ampliar el número de equipos de Tercera REFF una vez finalizada la liga y repescando a equipos descendidos.

El CD Boiro ha comenzado la competición de Preferente con 7 puntos de 9 posibles. Los boirenses sufrieron una inesperada e importante baja este verano con la decisión de Pedro Beda de volver a Brasil por motivos personales. Beda marcó 27 goles el pasado año, pero el club confía en que jugadores como Gregor, que ya lleva 3, Hugo Suárez, Mario Prol o Mario Regueiro, entre otros, eleven sus cifras goleadoras para paliar la baja del brasileño.