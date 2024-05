Boiro, preparado para vivir hoy un día inolvidable

Ha llegado el momento más esperado por el CD Boiro. Esta tarde en Barraña ante el Eume a partir de las 18 horas puede confirmar su ascenso a Tercera RFEF, cinco años después de su última campaña en Tercera División. Le vale con puntuar ante el colista, ya descendido, para conseguir el objetivo que cierre una temporada redonda en la que la eliminatoria de Copa del Rey ante el subcampeón Mallorca sirvió para sanear las arcas del club.



Se espera un ambientazo en Barraña. La ocasión lo merece. El técnico, José Manuel Rodríguez, Cardeñosa, tiene las únicas bajas de los lesionados Santi Taboada, recién operado, y Sergio. A pesar de que el Eume es el peor equipo de la categoría y lleva semanas descendido, Cardeñosa muestra máximo respeto hacia el rival y no espera un partido fácil. “Preparamos o partido ao igual cos últimos, sen mirar a clasificación. Xogamos contra un rival que ten as súas debilidades e as súas fortalezas. É un equipo que quere xogar ao fútbol e ten xente con capacidade para facer gol, polo que imos ter que facer as cousas ben e dar a nosa mellor versión para sacar o partido adiante”.



Cardeñosa, que ya disfrutó como futbolista del ambiente de Barraña en las grandes citas, envía un mensaje a la afición. “Necesitamos o apoio de todos. Os rapaces están adestrando moi ben, esperando que chegue o partido. O apoio de Barraña vai ser esencial. Pídolle a xente que veña ao campo e anime ao equipo desde o minuto un. O primeiro gol, como dixeron as Krusadas, teno que marcar Barraña. Seguro que se todos poñemos da nosa parte e sacamos a mellor versión imos a ser capaces de conquerir o tan ansiado ascenso”.



La cita es tan especial que incluso el programa televisivo “El Día Después” de Movistar, desplazará sus cámaras para inmortalizar el ascenso del CD Boiro. Y es que hoy puede ser un gran día para el fútbol de O Barbanza.