Borja Míguez: “Es un orgullo tremendo fichar en el Arosa”

Con el descenso a Tercera RFEF, el Arosa dejó de ser un club atractivo para algunos jugadores, que optaron por cambiar de aires y mantenerse en Segunda REFF. Otros, en cambio, sí renovaron con la idea de volver a ascender. Un objetivo que ha servido de reclamo también para la docena de incorporaciones que ha realizado el club. La mayoría son jóvenes con hambre y ganas de relanzar sus carreras y aprovechar la oportunidad que le brinda jugar en A Lomba.





Un buen ejemplo es Borja Míguez, que a sus 23 años desprende mucha motivación para afrontar su cuarta temporada en la categoría tras su paso por el Estradense y el Arzúa. El delantero fue presentado en las oficinas del club por la secretaria, Carmen Consuelo Álvarez, y el vicepresidente, Moncho García. Con el presidente, Manolo Abalo, escuchando atentamente en la sala. “Para mí es un orgullo tremendo fichar por el Arosa”, reconoció Borja. “Yo nací cuando mi padre jugaba aquí y se me inculcó el arosismo desde pequeño”. Aunque tenía otras ofertas de Tercera y también la opción de “irme para fuera” de Galicia, optó por la del Arosa, al que dirige su padre, una circunstancia que no le supone ninguna incomodidad porque tiene las ideas muy claras. “Años atrás pude ir a un equipo con mi padre y no fui porque consideré que no estaba preparado. No era mi momento. Ahora estoy asentado en la categoría y estoy con muchas ganas. Yo cuando llego a casa no es Luis el entrenador, es mi padre, pero cuando piso cualquier instalación del Arosa soy uno más, él es mi entrenador y lo respeto”.





Borja Míguez destaca por su capacidad de trabajo, incansable a la hora de presionar y desmarcarse.

“Soy un delantero que prioriza sobre todo el equipo e intento sudad la camiseta lo máximo posible. Si no juego intento ayudar también desde fuera del campo”. Además, en el área tiene facilidad para llegar al gol. En su primera temporada en Tercera hizo 7, los 2 primeros en A Lomba ante el Arosa en la victoria del Estradense por 0-2. “Se lo digo a todo el mundo, es un campo que me encanta, de los más bonitos de Galicia”.





El delantero pone en valor el nombre y el prestigio que tiene el Arosa en Galicia y en España. “Cuando veníamos aquí con el Estradense sabíamos que tocaba sufrir porque el Arosa es un equipo top en Galicia. Pero quedé asustado con el nombre que tiene también en el ámbito nacional”. También le sorprendió el ambientazo que se vivió en A Lomba en la parte final de la temporada pasada, con la ciudad volcada con el equipo. Borja no se marca ninguna cifra de goles como objetivo, porque sabe que es “cuestión de rachas” y dice que su única meta es que “el Arosa gane” y que su filosofía es “trabajo, trabajo y trabajo, y después todo llega”.





Sobre el objetivo del ascenso, el joven delantero sabe que “es una categoría complicada. Hay que pelear cada partido como si fuera el último porque hay cinco o seis equipos que parten con el mismo objetivo”. Hoy el equipo trabajó en doble sesión y sigue acumulando carga con el objetivo de llegar al 11 de septiembre al inicio de liga lo mejor preparado.