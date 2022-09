Los breoganistas Diego y Noel Domíguez redondean un gran Mundial en Hungría

Los hermanos Diego y Noel Domínguez, del Club Breogán de O Grove, cerraron ayer su participación en el Campeonato del Mundo Júnior y Sub 23 Sprint en Szeged (Hungría) con nuevas medallas. Noel fue segundo en la final de C1 5.000 Sub 23 con un tiempo de 23:56.15, quedándose a 25 segundos del iraní Mohammad Nabi Rezaei, que se colgó el oro. Noel aventajó en 15 segundos al húngaro Kristof Kollar, que se llevó el bronce. Su hermano Diego se colgó la medalla de oro en la prueba de C2 500 mixta junto a la pontevedresa Antía Jacome. Ganaron con un tiempo de 1:49.59, 4 centésimas por delante de Canadá y 9 por delante de Polonia. De esta forma los breoganistas cierran un excelente Mundial del que regresan con tres medallas cada uno, ya que formando pareja se colgaron el bronce el sábado en C2 1.000 y la plata el viernes en la prueba de C2 500 metros.



A un pasito de la medalla se quedó Manuel Fontán en la final de C1 500 Sub 23. El canoísta del Náutico O Muiño fue cuarto con un tiempo de 1:50.97, a tan solo nueve centésimas del tercer clasificado, el italiano Gabriele Casadei. El chino Bowen Ji fue el más fuerte de la final (1:48.77), mientras que la plata se la adjudicó el polaco Norman Zezula, siete décimas más rápido que Fontán. El arousano también regresa de Hungría con medalla, ya que el sábado se proclamó campeón del Mundo en C4 500 junto al cangués del Breogán de O Grove, David Barreiro,y a Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra) y Cayetano García (Náutico de Sevilla).



En la categoría júnior cerraron ayer su participación en el Mundial el vilagarciano Pedro Torrado (Club As Torres Romería Vikinga de Catoira), que fue sexto en la prueba de C1 5.000. Torrado hizo un tiempo de 24:55.88, a 26 segundos de la medalla de bronce. El sábado junto a Carlos Picón (Náutico O Muiño) y a los palistas del Piragüismo Aranjuez Daniel Ros y Asier Cortijo fueron quintos en la final C1 500, por lo que los dos júniors arousanos regresan con buenas sensaciones de su participación en el Mundial. Por último, la grovense Valeria Oliveira acabó novena ayer en la final de C1 200 con un tiempo de 50.45, a 1.69 segundos de la ganadora, la portuguesa Beatriz Fernándes.



La expedición arousana en Szeged, integrada por siete canoístas, regresa con cuatro medallas y varios diplomas.