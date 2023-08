Sin calendario a falta de dos semanas para el inicio de liga

El carrilexo Moisés Campos regresa al banquillo de Umia CF esta temporada en Tercera RFEF femenina. Recoge el testigo de otro vilagarciano, Miguel Cores, con el objetivo de volver a consolidar al equipo en el cuarto escalón del fútbol nacional.

Moisés es una pieza clave en el crecimiento de la sección del club de Barrantes la última década. Estuvo al frente del equipo con el que logró dos ascensos hasta llevarlo a Primera Nacional (ahora Tercera RFEF) y porteriormente trabajó en la cantera, que se ha convertido en una referencia en la comarca y prácticamente en la provincia. El Umia cuenta con un filial en Gallega, que ascendió de la mano del propio técnico el pasado año. Además de un equipo cadete, que fue campeón de liga, uno infantil y otro promesas. En total son un centenar de futbolistas las que integran el Umia CF.

Moisés se define como “una persona de la casa”, por eso cuando le propusieron tomar las riendas del primer equipo no pudo negarse. Ya entrenó al Umia en Primera Nacional hace varias temporadas, en el tramo final de liga logrando la permanencia. El objetivo ahora volverá a ser el mismo en una liga complicada en la que estarán otros ocho equipos gallegos, y también representantes de Asturias y Castilla y León. “Nuestro objetivo es no pasar apuros, no podemos pensar en más cotas”, reconoce Campos, que apunta a Deportivo B, Avilés y a los descendidos Sárdoma y Friol como aspirantes al ascenso.

El Umia ha renovado a buena parte de su plantilla. Las únicas que no continúan son la portera Pipa, Cris Feijóo, Sara Álvarez y Antía, por diferentes motivos. Los fichajes han sido los de la portera Albita (Lóstrego) y el regreso de la delantera Eva López, que la pasada campaña jugó en el Monte y acabó la liga echando una mano al filial de Barrantes, en el que las jóvenes Uxía Romero y Paula Palacios estarán en dinámica del primer equipo.

“Nuestro futuro pasa por seguir formando jugadoras jóvenes, somos uno de los mejores equipos en cuanto a fútbol base”, explica Moisés, que tendrá como ayudantes a Cristina Rodríguez como segunda entrenadora y a Guillermo Martín, que trabajó en clubes como Eibar, Athletic Club o Club Balonmano Zuarzo, como preparador físico. El Umia disputa esta tarde su tercer partido de pretemporada, con la visita al feudo del Lóstrego. Hasta la fecha se ha medido en casa ante el Mos (0-2) y Depor B (1-2). A falta de dos semanas para que comienza la liga de Tercera RFEF, los clubes todavía no conocen el calendario que debe realizar la Federación Española de Fútbol, algo que está generando malestar y desconcierto, condicionando las pretemporadas de los equipos.