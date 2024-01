Un Cambados al alza, nuevo escollo para el líder Villalonga

La Preferente Sur depara en la tarde de este domingo dos interesantes derbis arousanos. A las 16:30 horas en San Pedro el líder Villalonga recibe al CJ Cambados. Mientras que a las 17 horas en A Senra, el Ribadumia se enfrenta al Portonovo, segundo clasificado.



Tras la victoria ante sus vecinos en Baltar, el equipo celeste que dirige Luciano González ha recuperado su ventaja de 12 puntos sobre el tercer clasificado cuando quedan 45 puntos en juego. El Villalonga demostró ante el Portonovo que el pinchazo en casa contra el Antela fue un accidente. El líder no quiere volver a tropezar ante su afición, aunque el domingo no lo tendrá nada fácil ante un CJ Cambados que está haciendo una temporada notable. El objetivo del equipo de Pénjamo cuando comenzó la liga era la permanencia. Su colchón actual con los puestos de descenso es de 10 puntos. De hecho está más cerca de la zona de ascenso que de la condenatoria. Y sólo ha perdido uno de sus últimos siete encuentros, lo que demuestra su capacidad competitiva.



En la última jornada se quedó a una jugada de ganar al Choco, que empató en la última acción del partido. Por lo que se presenta el domingo en San Pedro como una seria amenaza para el líder. Además de la buena trayectoria, el factor motivacional entra en juego y da más chance al equipo amarillo. No sólo por enfrentarse al primer clasificado, sino también por la rivalidad y el pasado celeste de jugadores como Fran Matos, Manu, Paco, David Quintela o Ramón, para los que el partido es especial.



Los locales no podrán contar con Juan Barbeito, que debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

El Portonovo, que ha empezado el nuevo año de forma irregular, visita el domingo en A Senra a un Ribadumia en crisis. Los aurinegros son decimoterceros con 23 puntos y vienen de perder ante Moaña y Antela. Acumulan cinco jornadas sin ganar, por lo que este partido es muy importante para cambiar de dinámica, antes de un nuevo derbi la próxima semana en Burgáns. Será también un partido especial para el club, conmocionado esta semana por el fallecimiento del párroco Don Dositeo Valiñas, “unha figura chave para a fundación do noso clube, mantendo sempre unha relación de grande agarimo co mesmo e con todos os seus compoñentes”.



El Portonovo se presentará en A Senra sin presión. Con 18 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, el objetivo de la permanencia está másque cumplido. Aunque los arlequinados no se conforman y quieren mantenerse en la zona alta. Con la duda de Dieguito, que está entre algodones, los arlequinados preparan el derbi con ganas de resarcirse de la derrota ante el líder, al que perdonaron en la primera parte y lo pagaron caro.