El Cambados remonta con diez en un derbi loco en Baltar (2-3)

El CJ Cambados ganó al Portonovo 2-3 en un derbi con alternativas en el que los visitantes jugaron con diez desde el minuto 51. Barrio vio la segunda amarilla en la jugada del penalti que supuso el 1-1. El Portonovo completó la remontada mediada la segunda parte, pero el equipo amarillo, aún en inferioridad, fue capaz de voltear el resultado liderado por su capitán Ramón. Una victoria que demuestra la línea ascendente del equipo de Pénjamo, que cada semana compite mejor en la categoría.

El Portonovo empezó el partido dominando en campo rival, aunque sin crear ocasiones. El Cambados trató de presionar en campo contrario siempre que pudo, a la vez que juntó líneas en su campo cuando le tocó hacerlo. A la contra se desplegó bien atacando espacios con bastantes jugadores. A los cuatro minutos el asistente anuló por fuera de juego un gol anulado al visitante Ramón. A los veinte minutos en su segunda llegada el Cambados acertó. El 0-1 llegó en un gran centro desde la derecha de Manu que cabeceó en el primer palo Diego González a la escuadra. Un golazo. El Portonovo no tradujo en remates su dominio en el juego con balón. La mejor de los locales en la primera parte fue en un córner a la media hora. Remató Iván Renda y salvaron entre el meta Eloy y la defensa amarilla.

El capitán visitante Ramón lideró en ataque a su equipo en los peores momentos y fue clave en la remontada en inferioridad / M. Ferreirós



La segunda parte comenzó con una clara ocasión local. El meta Eloy golpeó contra un defensa su despeje y el balón cayó en área a Carlos, que a la media vuelta lanzó por encima del larguero. El Cambados dispuso de una clarísima doble ocasión para el 0-2 en el 50. El remate abajo de Ramón desde la frontal se estrelló en el poste y en el rechace Diego González se topó con Juan. De la posible sentencia se pasó al empate y a un giro radical en el derbi. El Portonovo montó una contra tras un córner en contra que llevó Dani y Diego fue objeto de penalti por parte de Barrio, que vio la segunda amarilla. Hugo Soto empató desde los once metros, 1-1 y los visitantes con diez.

Mediada la segunda parte el Portonovo completó la remontada. En un córner lanzado al segundo palo por Fran Matos que empujó con el pie al fondo de la red Hugo. El Cambados tuvo una clara oportunidad de hacer el 2-2 también a la salida de un córner cinco minutos después, pero Fran no llegó a contactar su remate en el segundo palo a portería a vacía. En el 69 llegó el empate. Ramón profundizó por la izquierda hasta la línea de fondo y puso un balón en área pequeña que introdujo en su propia portería Diego Abal. De ahí al final al Portonovo le costó mucho entrar en entremado visitante. La mejor de los locales llegó en el 82 en una buena jugada combinativa que finalizó Carlos y salvó el meta Eloy.

El Cambados encontró su ocasión de llevarse el partido en el 89 y no perdonó. Otra vez Ramón fue el protagonista. El capitán habilitó a Dieguito, que tras la carrera definió por abajo e hizo el definitivo 2-3 que desató la euforia visitante.

Ficha técnica

Portonovo: Juan, Diego Abal, Iván Renda, Hugo Soto, Marcos (Eloy, min. 59), David Bugallo (Pablito, min. 81), Diego (Mateo Presas, min. 87), Carlos, Fran Matos, Dani Abalo y Pichi.

CJ Cambados: Eloy, Batallón, Fran, Manu Santos, Pablo Barrio, Ramón (Zalo, min. 91), David Rial (Álex Cores, min. 56), Iñaqui (Puyi, min. 78), Santaló, Brais Parada y Diego González (Dieguito, min. 73).

Goles: 0-1 Diego González (min. 20); 1-1 Hugo Soto, de penalti (min. 52); 2-1 Hugo Soto (min. 64); 2-2 Diego Abal en propia puerta; 2-3 Dieguito (min. 88).

Árbitro: García López-Arias. Expulsó a Barrio con doble amarilla en el minuto 51 por los visitantes, a y Santi y Marcos con roja directa en el banquillo en el 89 y al final. Amarilla a Diego, Diego Abal, Pichi y David Bugallo por los locales, y a Batallón, Manu Santos. Ramón y Tavares por los visitantes.