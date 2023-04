Cambados y Ribadumia cruzan sus buenas rachas en Burgáns

El derbi entre el CJ Cambados (7º con 41 puntos) y el Ribadumia (5º con 43 puntos) a las 18 horas en Burgáns es el plato fuerte de la jornada dominical de Preferente Sur. Partido entre vecinos que están en un buen estado de forma. Los locales llevan tres victorias seguidas y vienen de asaltar el campo del Pontevedra B, segundo clasificado. Los visitantes llevan siete jornadas seguidas sin perder. Su técnico, Baptiste, tiene la única baja de Coco y podrá contar con Gus y Adrián Gómez. "Es un Cambados diferente a nivel clasificatorio al de la primera vuelta, pero a nivel de juego esperamos al mismo. Es un equipo que nos ganó y viene de ganar al Pontevedra. Un rival muy solidario, quizá el que juega más equipo de la liga", por lo que Baptiste espera "un partido muy difícil".

A las 17:30 horas en San Pedro se estrena Luciano González en el banquillo del Villalonga (16º con 32 puntos). Y lo hace ante el Beluso (13º con 33 puntos), rival directo en la pelea por la permanencia. "Es un partido complicado. El Beluso tiene jugadores de calidad como Jacobo Millán, Hugo o Manufre", destaca el nuevo técnico celeste. "Vamos a intentar llevar a cabo el plan de partido que preparamos estos dos días. He notado al equipo con ilusión, con ganas de hacer las cosas bien y entrenando con mucho ritmo. Estoy convencido de que van a hacer un buen partido". Luciano dispone de toda la plantilla para la cita.

El otro gran partido en la zona baja es un derbi en horario matinal. El Umia (17º con 29 puntos) recibe al Moraña (19º con 22 puntos) a las 12:15 horas en A Bouza. Los locales vienen de ganar al Atios y han sumado 8 de los últimos 12 puntos en juego. Quieren romper la maldición de sumar una segunda victoria seguida, algo que no han conseguido en toda la temporada. Sergio Martín dispone de toda la plantilla, con las únicas dudas de Anxo y Jonás. "Es un partido vital y no podemos fallar", reconoce el entrenador del Umia. El Moraña lleva oncce partidos sin ganar, en los que solo sumó 2 puntos de 33 en juego. Perder en Barrantes le dejaría la permanencia ya muy lejos.

También en horario matinal, el Céltiga (6º con 42 puntos) visita al Porriño (11º con 38 puntos) a las 12 horas. Vuelve Yago Ameneiro a la convocatoria, en la que entran los juveniles Íker y Padín. Las bajas son el lesionado Pablo Pillado y los sancionados Manu Bugallo, Nico y Pedro Delgado. "El Porriño a nivel juego es uno de los mejores equipos, muy dinámico y atrevido, que quiere el balón siempre y tiene futbolistas determinantes arriba". El Céltiga deberá adaptarse al pequeño campo sintético de O Lourambal.