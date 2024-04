Cardeñosa se prepara para su estreno al mando del Boiro

El CD Boiro prepara Barraña para recibir a las 18 horas al Sigüeiro, tercer clasificado y principal perseguidor de la segunda plaza, que actualmente ocupan los boirenses. El enfrentamiento, que se disputará a las 18 horas, será especial para Cardeñosa, ya que será su estreno en los banquillos y ante su afición. “El equipo está muy bien, hicimos una semana muy buena a nivel de predisposición, actitud y ritmo. Cogieron rápido lo que se planteó en los entrenos, estoy muy contento”, comenta Cardeñosa tras sus primeros días en contacto con la plantilla.



“Planteamos el partido con optimismo e ilusión, siendo conscientes de que el Sigüeiro nos va a poner las cosas difíciles porque vienen en un estado de forma muy bueno. Creo que se va a ver un partido bonito para el espectador en Barraña, y, por supuesto, esperamos que caiga de nuestro lado”, indica el nuevo técnico.

El Boiro necesita sumar los tres puntos para mantener la segunda plaza, que le garantiza el ascenso directo a Tercera RFEF la próxima temporada, y es que son solo dos puntos los que tiene de ventaja sobre su próximo rival (56 frente 54). Un duro encuentro para el estreno de Cardeñosa en el banquillo de Barraña.

“Me siento con ganas de que llegue el momento. Estoy muy contento de volver a Barraña y estar con la afición. Estoy seguro de que me voy a sentir cómodo y como en casa, porque fue lo que me pasó en los entrenamientos esta semana. Aunque llevaba años trabajando en otros clubes, fue como volver a casa. Me sentí muy cómodo tanto con la plantilla como con los directivos y con la gente de la escuela”, destaca el nuevo técnico.



“Es un partido de nivel, y estos suelen ser de mucha rivalidad, con mucha importancia a los detalles. Tenemos que estar muy concentrados para no cometer errores, ser amibiciosos y tener personalidad”, comenta Cardeñosa. Será importante mantener la cabeza fría ante la presión del Sigüeiro, y que no influya en el encuentro el pensamiento de qué pasará si se gana o se pierde. “No contaremos con Santi Taboada por lesión, al igual que Diego Ramos. Además, Ángelo y Emi Carril estarán fuera por sanción”, destaca el entrenador.