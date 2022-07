La Carreira Nocturna recupera su formato prepandemia

Comienza la cuenta atrás para la XVIII edición de la Carreira Nocturna Concello de Vilagarcía que se celebra el sábado 30 de julio, dentro de menos de dos semanas. Tras dos años marcados por la pandemia la prueba recupera su formato original, ya sin restricciones y con presencia de atletas sub 16, que afrontarán diferentes distancias en función de sus edades. La inscripción está abierta y es gratis para las categorías de formación, mientras que los que participen en la prueba absoluta abonan 5 euros y uno adicional por el chip de control.





La inscripción se realiza en la web www.championchipnorte.com hasta el día 27.

Cabe recordar que la Carreira Nocturna no pudo celebrarse en 2020 debido a la incidencia del covid, mientras que el año pasado la Fundación de Deportes optó por un formato diferente, solo para la categoría absoluta y con salidas limitadas a grupos de diez corredores distanciados cada 30 segundos.





Pero dentro de dos semanas vuelve el formato original con salida y meta situadas en la Avenida de la Marina, a la altura de la Plaza de la II República. A las 21 horas comienzan las pruebas para las categorías inferiores. Los menores de 6 años afrontarán 100 metros, los Sub 8 y Sub 11, 500 metros, los sub 12 y sub 14, 1.000 metros, y los sub 16, 1.800 metros. Una vez finalizadas estas distancias adaptadas a los más pequeños, ya de noche arrancará la competición absoluta sobre tendrá un de 10 kilómetros, completamente llano en un circuito urbano.





Se espera una gran afluencia de participantes, algunos de ellos llegados desde Portugal. En este momento ya hay más de un centenar de inscripciones realizadas, pero en los próximos días se espera que aumente la cifra que, para la prueba absoluta, reserva un total de 350 plazas disponibles. Todos ellos se llevarán un camiseta conmemorativa de la prueba.