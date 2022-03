Celia Castro, la campeona de “cualidades innatas tremendas”

“Salió todo rodado”, dice Verónica Cores, entrenadora en la AD Mazí de la atleta cambadesa Celia Castro, que el domingo se proclamó campeona de España Sub 16 en pista cubierta en la prueba de los 600 metros lisos. “Llevábamos pensado como correr la semifinal, que sabíamos que iba a ser muy dura”. Eso fue el sábado, con 21 atletas dividas en tres series y el pase a la final para las ganadoras de cada una y los tres mejores tiempos. “Había que correr mucho, además de las luchas que se producen antes de coger la calle libre”.



La joven cambadesa llevaba años mostrando su potencial y ganando en pruebas de 500 metros. Hace dos temporadas cambió el Cambados Seguros Nogal por el Mazí, con el objetivo de mejorar técnica y velocidad a las órdenes de Verónica Cores. “Sabíamos que era la que tenía el mejor 300 final de todas”, explica su entrenadora. “Las cuatro cosas que le dijimos que intentara controlar en la carrera las hizo, es muy inteligente”, dice Cores.



La semifinal fue más dura que la final. De hecho Celia Castro Padín batió su récord personal el sábado. “Cuando iba primera destacada le dije que bajara, pensando en el día siguiente, pero ella aprovechó el momento para mejorar marca”. Bajó a 1:36.65.



El domingo, la final fue incluso más cómoda. Se impuso con autoridad de nuevo. “Fue una carrera más controlada, también en cabeza desde el principio”. Es primer oro nacional para el club vilagarciano en categoría sub 16. Todo un éxito. “En el club está todo el mundo muy emocionado con lo que se ha conseguido. Los veteranos estaban loquísimos el domingo con ella”. Desde el Mazí hacen extensivo el éxito al club donde empezó Celia Castro, en el Cambados. “No hay que olvidar que hace atletismo porque ha habido un club que ha captado su atención para este deporte”, explica Cores.



Celia Castro es una atleta con mucho talento y gran porvenir, pero su entrenadora prefiere no pensar a largo plazo. Queda mucho recorrido formativo. “Tiene unas cualidades innatas tremendas. Muchísima velocidad y capacidad de resistencia para aguantarla. Creo que es muy pronto para pensar en su futuro. Ahora hay que pensar en lo que hemos conseguido, disfrutar, descansar y preparar la temporada al aire libre”, en la que de nuevo el reto será estar en la pelea por las medallas del Nacional Sub 16. Está por ver en qué distancia, ya que para el de pista cubierta tenía la mínima en 60, 300 y 600 metros, lo que demuestra su altísimo nivel y su versatilidad.



En el mes de septiembre Celia Castro pasará a ser sub 18 y deberá definir hacia donde orientará su carrera deportiva. Todo hace indicar que se especializará en los 400 metros, una de las distancias más exigentes en el atletismo, ya que el 800 requiere más fondo. De momento disfruta de su medalla de oro de campeona de España, todo un lujo para el atletismo arousano, y recibe la felicitación de su instituto, el IES Francisco Asorey.