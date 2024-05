El Céltiga dispone de su primera bala de ascenso

El Céltiga dispone el domingo de su primera oportunidad de ascenso. Cierto es que no depende de sí mismo, ya que además de tener que ganar al Choco, al que aventaja en 5 puntos, también necesita que el Valladares no gane en casa al Ribadumia. De producirse esta combinación de resultados, el equipo de Luis Carro acompañará al Villalonga en el salto a Tercera RFEF a falta de dos jornadas.



El duelo de esta antepenúltima jornada es clave. El Choco tiene que ganar sí o sí para no quedarse sin opciones de recuperar la categoría perdida. A los de Redondela no les vale el empate, ya que de producirse seguirían a 5 puntos a falta de 6 en juego y con el golaverage virtualmente perdido (el particular estaría empatado y en el general el Céltiga les saca 14 goles).



Por lo tanto, el Choco no puede jugar a especular con el empate. El Céltiga ha fijado el partido para las 19:30 horas del domingo, 75 minutos después del inicio del duelo entre el Valladares y el Ribadumia (18:15 horas). De esta forma, los locales sabrán lo que está ocurriendo en el duelo donde sus intereses también están en juego. Cuando en A Illa el partido llegue al descanso, el equipo de Luis Carro ya sabrá lo que ha hecho su otro rival directo.

El tardío horario en el Salvador Otero también permitirá una mayor afluencia de público local, ya que no coincidirá con el Celta vs Villarreal de Balaídos (16:15 horas), puesto que en A Illa el equipo celeste tiene una enorme afición a través de la Peña Carcamáns, que se desplazan de forma habitual a Vigo.

Recupera efectivos

Si algo ha marcado la temporada del Céltiga hasta la fecha han sido los problemas con las lesiones. Luis Carro ha tenido que hacer frente a largos períodos con muchas bajas en su plantilla. El domingo, sin embargo, el técnico vilanovés dispondrá de prácticamente todos sus jugadores, una circunstancia poco habitual que eleva considerablemente las opciones locales.