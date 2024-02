El Céltiga remonta y golea a un Arnoia con diez desde el minuto 36

El Céltiga se reencontró con la victoria después de los dos últimos empates al remontar ante el Arnoia en A Illa e imponerse por 4-1. Un resultado con el que se mantiene tercero y se sitúa a 2 puntos del segundo puesto que ocupa el Portonovo. No fue una tarde fácil para el equipo de Luis Carro, que se encontró de inicio el escenario más temido. El Arnoia, que destaca por defender en campo propio con línea de cinco y aprovechar al máximo contras y estrategia, se adelantó mediada la primera parte en una falta lateral y tras varios rechaces.



El 0-1 obligó al Céltiga a exponerse aún más. Antes del gol ya habían generado varias situaciones de área. En el minuto 38 llegó la acción clave del duelo. Lezcano se fue en el uno contra uno de Adrián Pol, que lo derribó en el área. El árbitro decretó penalti y mostró la segunda amarilla al defensa ourensano. El propio Lezcano marcó desde los once metros su noveno gol en liga. A partir de ahí el Arnoia cambió su línea de defensa a cuatro efectivos y el Céltiga ya encontró muchas más soluciones y grietas en el entramado visitante. Además el paso por los vestuarios en el descanso sirvió para realizar los ajustes pertinentes. No tardó mucho en llegar el 2-1. Álex Rodríguez profundizó por banda izquierda y se sacó un centro lateral que no llegó a rematar Migui Sayar, pero llegó Óscar desde segunda línea para aprovechar el balón suelto en el punto de penalti y completar la remontada.



El Céltiga no levantó el pie del acelerador. En otra acción por fuera, esta vez por la derecha con Álex Fernández, que jugó de lateral, y Guille. El centro de Álex Fernández lo controló bien Julio Rey en área para marcar el 3-1, la sentencia al partido y el noveno gol en su cuenta particular. El cuarto llegó en un balón largo que dejó a Migui Sayar en el mano a mano, aunque el delantero no pudo batir al portero, aprovechó el rechace Pedro Espiña, que llegó al equipo hace unas semanas procedente del Pontevedra B para estrenarse como goleador. Fue la puntilla para los visitantes.

Ficha técnica:

Céltiga: Jose Rey, Pablo González, Javi Domingo, Álex Rodríguez (Joel, min. 87), Álex Fernández, Óscar, Migui Sayar (Rubén, min. 87), Giráldez, Julio Rey (Pablo Iglesias, min. 80), Guille Blanco (Pedro Delgado, min. 68) y Lezcano (Pedro Espiña, min. 68).

Arnoia: Borja, Adrián Pol, Sandro, Dani Álvarez (Martín, min. 80), Rubén Arce, Manu Blanco, Adrián Presas (Dani Lamelas, min. 55), Marco Vázquez, Gabri (Rubén Lamelas, min. 66), Carlos López (Alfredo, min. 55) y Kike (Álex, min. 66).

Goles: 0-1 Marco (min. 25); 1-1 Lezcano, de penalti (min. 38); 2-1 Óscar Iglesias (min. 48); 3-1 Julio Rey (min. 64); 4-1 Pedro Espiña (min. 75).

Árbitro: Castro Mouzo. Expulsó con amarilla el visitante Adrián Pol (min. 36). Amarilla a Javi Domingo, Pablo, Álex Fernández y al visitante Dani Álvarez.