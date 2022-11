Un césped “agotado” que no tendrá tregua el fin de semana

Ni trabajos más allá del mantenimiento habitual ni tregua para recuperar el terreno de juego de A Lomba . El concejal de Deportes Miro Serén reconoce que en estos momentos el césped “está agotado”, como se pudo comprobar en el último partido de Tercera RFEF entre el Arosa y el Rápido de Bouzas, con nuevas críticas de usuarios y aficionados. Algo que se ha convertido en habitual los últimos años.





Serén achaca el mal estado del campo a su sobreúso en un último mes de mucha lluvia. “Sufrió alrededor de diez partidos en octubre en unas condiciones climatológicas nefastas para el campo. Eso propicia que no podamos usarlo de manera continuada”, explica el presidente de la Fundación de Deportes.





Cabe recordar que el campo acogió el pasado mes tres partidos de la Fase Intermedia de la Copa de Regiones UEFA, para lo cual la Federación contrató los servicios de la empresa Calfensa que preparó la instalación durante dos semanas, jugándose un total de cinco partidos en 15 días, el último un Arosa vs Estradense, sin quejas por parte de los usuarios.





En los últimos días la Fundación no ha realizado en el campo ninguna actuación más allá “del mantemiento que siempre se está efectutando”, según el concejal. “Ahora mismo no podemos meter máquinas tal y como está el terreno de juego”, explica el director deportivo de la Fundación, Juanmi Doval. “Tuvimos que cortar con la otra máquina porque hay zonas por donde no pasa la segadora”, dado el mal estado de la superficie.





El Arosa trasladó el partido del equipo juvenil de División de Honor ante el Spórting de Gijón a Vilaxoán (mañana sábado, 17 horas), pero en A Lomba habrá fútbol este fin de semana, ya que el domingo el Atlético Arousana recibirá a al CD Lugo a las 17.30 horas en la novena jornada de Primera Gallega.





“Para recuperar el campo no podemos meter dos partidos más”, argumenta Serén. “Con el club Arosa habíamos quedado desde un principio, cuando pidieron jugar con los juveniles en A Lomba, que cuando las condiciones fuesen que coincidieran varios partidos tendrían que desplazarse con el equipo juvenil”, dice Miro Serén. El director deportivo de la Fundación, Juanmi Doval, explica que esta semana “se le llamó al Arosa para darle a elegir entre jugar en A Lomba o Vilaxoán” y fue el club el que decidió trasladarse a la espera de que la Fundación realizase trabajos estos días para recuperar el terreno de juego, ya que el primer equipo arlequinado no vuelve a jugar en A Lomba hasta el 20 de noviembre, cuando reciba al Gran Peña Celta C.





Alternativa de césped

En la otra instalación municipal de hierba natural que mantiene la Fundación en Vilagarcía, el estadio de Fontecarmoa, que se utilizaba hace años como alternativa de desahogo de A Lomba, está programado este fin de semana un partido de Os Ingleses de la categoría cadete ante el Pontevedra RC (sábado por la mañana). Esta instalación se dejó de usar para la práctica de fútbol porque “está irregular”, explica el director deportivo de la Fundación, “debido a los lanzamientos de atletismo”, que caen solo sobre una parte concreta del terreno de juego.





Tanto el primer equipo de Os Ingleses como los juveniles y cadetes juegan sus partidos en el campo de hierba natural de Fontecarmoa porque “no hay otro campo”, dice Juanmi Doval. “El de Bamio no está homologado para rugby a partir de sub 16 para arriba, debido a la distancia con la valla perimetral, que está a menos de metro y medio y supone un peligro”.





Jaula de lanzamientos

El Concello anunció ayer la instalación de una nueva la jaula de lanzamientos del estadio de Fontecarmoa, ya que la actual lleva rota desde el mes de febrero, una vez que partió su puerta más alta debido al temporal, quedando inoperativa e irreparable. Los lanzadores del Club Atletismo Mazí llevan meses entrenando en precario al no disponer de este elemento esencial de seguridad, condicionando toda la temporada al aire libre, e incluso desplazándose a Vigo para poder hacer la práctica de martillo, jabalina y disco.





La Xunta de Goberno Local aprobó una partida de 32.000 euros para renovar la jaula y reubicarla en la otra esquina del estadio, como pidieron los usuarios ya que su ubicación actual está a escasos metros de la puerta de entrada a la instalación.





Se adjudican 18.136,61 euros a Mondo Ibérica SAU para la renovación de la jaula y 15.647,72 euros a Medulio Madera & Sport para su montaje en la esquina sureste del estadio. Ambas empresas disponen de 30 días para realizar las obras.