Cinco oros en el Autonómico para los veteranos del Mazí

La AD Mazí estará representada con tres atletas el domingo en Pontevedra en el Campeonato Xunta de Galicia Sub 18. Empezando por Lucía Sánchez, que va a participar en 100 y 200 metros lisos. Parte con la cuarta mejor marca en el 100 y la segunda en el 200. La vilagarciana, junto a la cambadesa Celia Castro, estuvo el pasado sábado en Valladolid en la segunda jornada de liga de Primera División defendiendo los colores del Celta Atletismo. Celia fue tercera en el 100 metros lisos con un tiempo de 12,46, qué es marca personal y Lucía Sánchez finalizó octava en el 200 metros lisos con un tiempo de 26,80.



En el Campeonato Gallego el domingo también competirá Xoel Otero, en 100 metros lisos, prueba en la que parte con la cuarta mejor marca, y en triple salto, donde es el rival a batir. El isleño también defendió los colores del Celta el pasado fin de semana en Monzón (Huesca), donde fue cuarto en triple salto con una marca de 13,61. El Celta masculino va a disputar la fase de ascenso a División de Honor.



El tercer representante del Mazí en el Autonómico será Darío Núñez que va a participar en 100 y en 400 metros lisos, prueba en la que parte con la tercera mejor marca. Los tres atletas del Mazí pelearán por subirse al podio en alguna de las dos pruebas que afrontarán.



La actividad del club este fin de semana será frenética. Ya que mañana en Vigo estará representando en el zonal escolar Sub 10 y sub 12 . Y el domingo por la tarde también en Vigo los atletas del cub buscarán hacer marcas que les permitan entrar en sus respectivos Autonómicos.



Los veteranos del club participaron en Lugo en el Campeonato Gallego de veteranos con 5 atletas, que regresaron con seis oros y un bronce. Luis Cores fue campeón gallego en 200 metros lisos y en salto de longitud. Leoncio Vidal en categoría M50 fue primero en triple salto y tercero en salto de longitud. Isidro Fernández en categoría M40 fue campeón gallego en lanzamiento de peso y en lanzamiento de disco. Verónica Cores en categoría w40 fue primera en triple salto, mientras que Andrés Deza logro ser cuarto en las dos pruebas que participó (disco y salto de longitud.