Cinco positivos suspenden el Cortegada-Magec Tías

El partido que este próximo sábado enfrentaba al Cortegada con el Magec Tías ha sido suspendido debido a cinco positivos en covid-19 entre las filas del equipo arousano.



Así lo explicaba ayer el entrenador del club, Javi Nogueira, quien confirmó que media decena de miembros de la entidad deportiva están contagiados, incluido él mismo, si bien por el momento todos con síntomas leves similares a los de un resfriado.



Debido a este contratiempo, el choque queda suspendido y el club aprovechará para que las jugadoras que todavía no se encontraban a pleno rendimiento se vayan reincorporando al trabajo. Asimismo, las que no están pasando la enfermedad continuarán con los entrenamientos, sin la presencia de Nogueira, también afectado por la enfermedad, pero con el resto de cuerpo técnico.



En cuanto a las que ahora mismo tienen el covid, el técnico señaló que, una vez pasen la cuarentena y regresen a la pista, aún lo harán “algo tocadas” en lo que se refiere a sistema respiratorio, por lo que “no es solo la semana que estás confinada, sino la vuelta”, señaló Nogueira.



Esta no es la primera vez que el Cortegada ve aplazado uno de sus encuentros, si bien sí es esta la primera ocasión en la que el motivo son los positivos en las filas arousanas. Recientemente el equipo vio aplazado su encuentro ante el Celta por dos positivos en el equipo vigués.



Nogueira también recordó que el equipo viajó a Andalucía hace escasos días con la plantilla mermada por el virus: "Ya fuimos a Málaga el otro día con solo siete jugadoras, tuvimos que dejar a dos aquí, que dieron positivo” (la base Nuria Chorén y la alero Irene Montenegro), que se sumaron a Andrea Ríos, baja por molestias.