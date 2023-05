El Club Natación Boiro logra otro ascenso en la Liga Gallega de clubes

El Club Natación Boiro logró en Mos su segundo ascenso consecutivo que le sitúa en la Primera División de la Liga Gallega de Natación. Un gran éxito que pone de manifiesto el trabajo que está realizando en los últimos años con Carlos Brión como técnico. Tras las tres primeras jornadas clasificatorias de la liga gallega de clubes, los boirenses consiguieron colarse en la cuarta y última como uno de los tres clasificados para pelear por las dos plazas de ascenso. El domingo en Mos el CN Boiro fue segundo con una puntuación de 359 puntos, tan solo 28 menos que el CN Vigo Rías Baixas, y superó al CN Monforte (308 puntos).

En la liga gallega de clubes se llevan a cabo todas las pruebas y cada club puede presentar a dos nadadores como máximo en cada una. Fueron 21 los competidores boirenses de diferentes edades los que entraron en liza en Mos, ya que en la categoría absoluta ya pueden participar nadadores a partir de infantiles.

El club boirense está trabajando muy bien la cantera, como demuestran los éxitos de Manu Pérez, reciente campeón de España Júnior, o de Nadiuska Ouviña, infantil de primer año que hace mes y medio fue la nadadora más rápida de su edad en la prueba de 50 metros. "Temos rapaces de moi nivel. O Clube fundouse no 2008, pero estivo moitos anos como filial do Natación Riveira, pero agora levamos catro ou cinco anos de forma independiente", explica Brión, que aunque es técnico también compitió el pasado domingo para aportar experiencia y puntos al equipo. "Este ano é cando se está a ver ese traballo previo que levamos facendo. As cousas están saíndo moi ben". La próxima temporada el CN Boiro competirá en Primera División junto al CN Vigo Rías Baixas, CN Ponteareas, CN Coruña, CN Galaico y AD Fogar. Tanto el CN Riveira como el CN Vilagarcía volverán a competir la próxima temporada en Tercera Divisón.