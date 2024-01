Coira reconoce que A Lomba no tiene solución a corto plazo

El mal estado del campo de A Lomba vuelve a ser un quebradero de cabeza para el Arosa. Año tras año. Esta temporada no iba a ser menos. El domingo en el partido ante el Viveiro el terreno de juego estaba impracticable en muchas zonas. Blando, levantado e irregular. Los jugadores tuvieron que esforzarse para no patinar y realizar cada acción técnica con la pelota. El club de Matosinhos denuncia un abandono en el cuidado de la instalación estas Navidades, lo que consideran que motiva su mal estado actual.



Desde el Concello, responsable del mantenimiento del terreno de juego, el nuevo edil de Deportes Carlos Coira explica que las lluvias caídas en los últimos meses impidieron realizar los trabajos de picado y arenado que estaban previstos para intentar mejorarlo. “Estamos hipotecados por la lluvia que hubo durante cuatro semanas entre octubre y noviembre”, dice Coira. “A finales de noviembre tuvimos diez días sin lluvia y fue cuando adelantamos la actuación que teníamos prevista para diciembre”, realizando un picado, un arenado y una resiembra, coincidiendo con el partido de Copa del Rey entre el Arosa y el Valencia. Coira dice que estaba previsto repetir estas actuaciones en el parón liguero de Navidad, pero no fue posible “porque tal y como está el campo, tan blando, la maquinaria no puede entrar ahí porque lo destrozaría aún más”.



Así las cosas, no hoy solución a corto plazo. Este domingo el Arosa vuelve a jugar como local. Recibe al Rápido de Bouzas en el primer partido de la segunda vuelta y no contempla jugar en otro estadio que no sea A Lomba, por respeto a sus patrocinadores y socios. Desde el Concello miran a la previsión meteorológica. Necesitan que no llueva durante unos días para poder picar y depositar la arena que permanece amontonada al final de la grada de Tribuna desde hace tiempo. “Tenemos la máquina preparada, pero dependemos de que vengan bastantes días de buen tiempo para que el campo se ponga duro”, explica el concejal según lo que le trasladan los técnicos del Concello.



“Valoramos otras opciones, como colocar nuevos tepes en las zonas más dañadas, pero también me dicen que sería contraproducente para el campo”. Carlos Coira se siente “fastidiado” porque “es un perjuicio para el club” y entiende las quejas, pero recuerda que “nosotros somos los primeros interesados que nos gustaría que el campo estuviera bien”.



Lo que ocurre con A Lomba cada invierno es más llamativo si cabe en comparación con otros campos de la comarca. En San Pedro, donde juegan Vilallonga y un Viajes InterRías FF que también entrena a veces, el campo está mucho mejor, pese a que hay alguna zona que no tiene hierba, pero está duro y liso, que es lo que requiere el fútbol. Los de A Illa y Ribadumia, aún estando más blandos que San Pedro, son campos de hierba natural que presentan mucho mejor aspecto que el de Vilagarcía. Los cuidan los propios clubes a través de directivos o un solo trabajador municipal.



“No hay que olvidar que el campo está sobre una Xunqueira y le cuesta drenar”, dice Coira. Hace tres décadas cuando lo cuidaba el propio Arosa a través de un directivo el terreno de juego estaba mejor. Casi un año después de la licitación, el Concello quiere volver a sacar a concurso los trabajos de mantenimiento del campo, “que en su momento quedó desierto”, mejorando las condiciones “para que haya empresas que interesadas”.