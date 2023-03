El Concello de Vilagarcía saca a licitación el mantenimiento de los campos por 63.314 euros al año

El Concello de Vilagarcía, a través de la Fundación de Deportes, saca a licitación el contrato de mantenimiento vegetal de los campos de fútbol y rugby, que se centran sobre todo en los cuidados de la hierba natural de A Lomba y el estadio de Fontecarmoa. Tiene una duración de un año, prorrogable a otros dos, y se licita por 63.314 euros al año (IVA incluído).

Los pliegos fueron elaboardos por un experto en el cuidado de campos de césped natural con el objetivo, explican desde la Fundación, "de recoller todas as labores, técnicas, maquinaria, tratamentos e produtos a utilizar para garantir o óptimo estado dos terreos de xogo de céspede natural e para tratar de resolver os problemas que se veñen dando en canto á aparición de enfermidades e outras circunstancias". A Lomba es la instalación que más problemas ha tenido en este sentido durante los últimos años, con quejas constantes de usuarios, sobre todo el Arosa y equipos que le visitan temporada tras temporada.

Entre las labores que recoge el contrato está el corte del césped, el riego y la revisión de sus sistemas, la fertilización, los tratamientos fitosanitarios preventivos para atajar enfermedades, aireación y descompactación, recebados, retepeados, resementaciones, escarificados, así como nivelado y asentamiento del terreno.

Operarios del Concello realizando trabajos en el campo de A Lomba durante este mismo año / Gonzalo Salgado



"Nos pregos especifícanse polo miúdo aspectos como a periodicidade dos traballos a realizar, as épocas, os produtos a utilizar ou a maquinaria axeitada, entre outros, concretando puntos tan específicos como a altura que debe ter o céspede en función do deporte que se vaia a practicar (fútbol ou rugby) e da época do ano".

Además de la "utilización da maquinaria, ferramentas e equipo de persoal, específicos e especializados". En la lista de maquinaria a utilizar figuran "segadoras heliocoidal, rotativa e de fío, tepeadora, recebadora autopropulsada, aboadora rotativa, equipo de tratamento fitosanitario, aspirador-soprador, hidrolimpiadora de alta presión, tractor, vehículo con remolque para o transporte de materiais". Cabe recordar que el Concello adquirió hace dos años una segadora heliocoidal que puso a disposición de la empresa de mantenimiento.

Aspecto que presentó A Lomba durante el Celta vs Lille de 2019 organizado por el Arosa, que solicitó sin éxito llevar el mantenimiento del campo



Entre las obligaciones de la adjudicataria se recoge también "dispoñer dunha persoa con funcións de mantemento que, de forma presencial, deberá estar en todos os partidos e eventos oficiais que se desenvolvan ao longo do contrato no Estadio Municipal A Lomba para dar cobertura ás necesidades que se poidan producir". Las empresas interesadas disponen de un plazo hasta el 24 de marzo para presentar sus ofertas.