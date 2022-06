El coordinador del Cambados denuncia una agresión de un padre de la base

Daniel González Somoza, directivo y coordinador de la cantera del CJ Cambados, denunció ante la Guardia Civil la agresión que sufrió por parte de un padre de un futbolista de la base. Los hechos ocurrieron el viernes pasado en Barrantes, durante las fiesta del Tinto. González Somoza, conocido como “Fol”, fue increpado por el padre de un futbolista infantil que ya había realizado amenazas previas durante las últimas semanas. “Le pedí que se tranquilizara, recordándole que ya le habíamos dado la baja a su hijo, que es lo que llevaba tiempo pidiendo”, explica Fol. “Cuando me dí la vuelta para irme me dio un puñetazo en la mandíbula y me caí al suelo”.



Los amigos del directivo consiguieron calmar los ánimos del agresor. Tras acudir a un centro médico donde le facilitaron el parte de lesiones, Daniel González cursó la denuncia. El propio club puso en conocimiento de la Federación Gallega los hechos y está estudiando fórmulas para denunciarlo también por otras vías.



Aparte de la coordinación de la cantera, Daniel González fue el encargado esta temporada de la dirección deportiva del primer equipo junto al técnico Rubén Cornes “Pénjamo” y realizó diferentes y múltiples labores en el club. El viernes presentó su dimisión en la asamblea de socios, en la que también cesó el presidente Jesús Fontán, que en diciembre sustituyó en el cargo a Jesús González, que dejó el club debido a una enfermedad. Fol explica que está saturado. “No puedo asumir más funciones y responsabilidades”, además el episodio de la agresión “fue la gota que colmó el vaso”. El directivo explica que “este padre de un judador infantil llevaba tiempo pidiendo la baja, pero no podíamos dársela por razones administrativas, ya que no podíamos tener menos de 15 licencias en el equipo. Lo emplazamos a final de temporada”. Fol dice que este padre “llevaba tiempo realizando amenazas de malas formas” a diferentes responsables del club. Además, su conducta durante la temporada en la grada “no era nada buena con comentarios antideportivos y faltas de respeto ante la mala dinámica de resultados del equipo”. Una vez finalizada la temporada y cursada la baja del futbolista en formación “pensamos que todo esto no iba a ir a más”, pero el asunto acabó en agresión y denuncia.



El CJ Cambados condena la violencia y entiende que este tipo de comportamiento son inadmisibles en el deporte. El coordinador recibió muchas muestras de solidaridad por parte de compañeros. El día 20 los socios del CJ Cambados están citados de nuevo a otra asamblea en la que tendrá que salir una nueva directiva, en la que ya no estará Daniel González, que sin embargo no cierra la puerta a seguir colaborando con el club en su faceta de entrenador o incluso en la dirección deportiva del primer equipo. De momento hay cuatro dirigentes dispuestos a continuar, pero se necesitan más personas dispuestas a trabajar por el club para mantener el proyecto del primer equipo en Preferente y de toda la cantera.