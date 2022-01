El Cortegada domina de inicio a fin y vence al Córdoba con solvencia

El Mariscos Antón Cortegada logró ayer un cómodo triunfo ante el Milar Córdoba por 42 a 70 en un partido en el que el conjunto vilagarciano dominó de principio a fin. Desde el salto inicial el equipo que dirige Javi Nogueira se mostró muy sólido en defensa y acertado en ataque, motivo que le valió para tomar ventajas en el marcador, si bien no fue hasta el segundo cuarto donde se despegó definitivamenet par llegar al descanso con una ventaja de 16 puntos.



La circulación de balón, con una Sara Gómez sobresaliente en la dirección, y la agresividad en defensa desarbolaron por completo las intenciones de las andaluzas de tratar de jugar por dentro hacia sus pívots al encontrarse siempre una mano de alguna jugadora visitante para recuperar la pelota.



El Cortegada no solo fue capaz de mandar en el marcador, sino también de marcar el ritmo de juego combinando acciones de contraataques para meter canastas fáciles, con tiros desde el perímetro y ataques de cinco contra cinco.



A todo ello se sumó también el acierto en el rebote ante en el aro defensivo como en el contrario, lo que le permitió segundas y hasta terceras oportunidades de lanzar a canasta.



Pese a la ventaja, Javi Nogueira no dejó que sus jugadoras se relajasen y continuó presionando hasta el final haciendo rotaciones en las que varias jugadoras tenían que compartir camiseta cambiándoselas de forma constante en el banquillo.



Hoy juegan en Alhaurín de la Torre, un rival que tan solo ha ganado un partido en lo que va de liga, por lo que es otra oportunidad de victoria.