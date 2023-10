El Cortegada se estrena con una contundente victoria en Tenerife (46-69)

El Mariscos Antón Cortegada debutó con victoria en Liga Femenina 2 al imponerse esta mañana en Tenerife al Náutico ULL por 46-69 en un partido que dominó desde el inicio pero que no sentenció hasta el inicio del tercer cuarto. Las interiores Anja Fuchs-Robetin (18 puntos y 10 rebotes) y Absatou Diaw (16 puntos y 14 rebotes) fueron determinantes en el estreno triunfal del equipo de Javi Nogueira.

La internacional austriaca Anja Fuchs-Robetin empezó muy entonada y anotó 10 puntos en el primer cuarto, incluyendo un triple, por lo que las vilagarcianas tomaron la manija en el marcador desde el inicio (11-19).

Mediado el segundo cuarto el Cortegada elevó la diferencia por encima de la decena tras un lanzamiento anotado por Lauren Loven (13-24), que cogió el testigo en ataque de una Anja Fuchs-Robetin con problemas de faltas, aunque antes del descanso las tinerfeñas empezaron a ver el aro más grande después de su desacierto en el tiro (0/7 en triples la ex del Maristas Gara Jorge). El segundo parcial se cerró con 7 puntos de ventaja para el equipo de Javi Nogueira (24-31). El Cortegada en la primera parte perdió la batalla del rebote, cometió más faltas que las canarias, que anotaron 10 de sus 24 puntos desde el tiro libre, y utilizó a nueve de sus diez jugadoras de rotación, ya que Iria Losada fue la única que no dispuso de minutos. La senegalesa Absatou Diaw, con 7 puntos y 7 rebotes, ya fue avisando otra de lo que estaba por llegar en la segunda parte.

RCNT



En el tercer cuarto, lideradas por Elena Escuder, las locales llegaron a ponerse a 3 puntos (32-35), pero de nuevo las visitantes reaccionaron y con un triple de Lauren Loven tras una asistencia de Nerea Aranbarri llegaron al último cuarto con una ventaja de 9 puntos (38-47). Al inicio del último cuarto el equipo de Javi Nogueira siguió aprovechando su ventaja interior y gracias a la anotación de Anja Fuchs-Robetin y de Absatou Diaw, que dominó el rebote ofensivo, logró romper definitivamente el partido al ponerse 18 arriba (41-59), tras un parcial de 0-10. A falta de cinco minutos el Cortegada ya tenía la victoria en el bolsillo, por lo que el final fue plácido.

El sábado el Cortegada recibirá al Arxil, que perdio ante Hierros Miralvalle Plasencia 54-62, en el derbi que se celebrará en Fontecarmoa 2 a las 19:30 horas.

Ficha técnica:

Náutico Tenerife ULL: Elena Escuder (10), Claudia Garcia (2), Rosales (7), T. González (11), Gara Jorge (5) - quinteto inicial - Andrea Rodríguez (3), Daniela Bercedo (2), Samira Olano (2), Jimena García (0), Sofía Leiva (4), Amalia Moebius (0).

AD Cortegada: Nerea Aranbarri (7), Lauren Loven (12), Aleksandra Stojanovska (5), Ángela Coello (2), Anja Fuchs-Robetin (18)-quinteto inicial- Lorena Castro (4), Iria Losada (2), Blanca Manivesa (3), Ángela González (0), Absatou Diaw (16).

Parciales: 11-19 / 13-12/ 14-16/ 8-22.

Árbitros: Pinyol Fuertes y Rodríguez Francisco. Señalaron 25 faltas a las locales y 22 a las visitantes. Sin eliminadas.

Incidencias: Jornada 1. Pabellón RCNT. 150 personas.