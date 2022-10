Un Cortegada sin fluidez en ataque pierde en Lanzarote (55-51)

El Mariscos Antón Cortegada perdió en Lanzarote ante el Magec Tías por 55-51 un partido en el que le faltó fluidez en ataque y esta vez no se mostró dominador en el rebote. Pese a todo llegó a los últimos instantes con opciones, tres puntos abajo y posesión de balón, pero volvió a quedarse en la orilla como en Logroño.

Empezó bien el equipo de Javi Nogueira, adaptándose bien a las altas temperaturas y a la humedad. El Cortegada defendió bien en el primer cuarto y dejó a su rival en tan solo 3 puntos. Pero todo cambió en el segundo. Las lanzaroteñas empezaron a hacer llegar el balón en buenas situaciones de tiro a Carolina Mateo, a Adepoju y a la portuguesa Gonçalves. El Cortegada perdió la consistencia defensiva y estas tres jugadoras empezaron a anotar con facilidad y continuidad. El partido cambió por completo. El Cortegada, sostenido en ataque por Sara Gómez con la ayuda de Mercy, perdió demasiados balones y encajó 26 puntos, por lo que llegó al descanso en desventaja (29-27).

En el tercer cuarto el Cortegada volvió a mejorar en defensa, por lo que el partido se mantuvo igualado. Aún así las locales demostraron ser un equipo muy duro y no cedieron en la batalla del rebote. En el último cuarto Yaiza García se sumó al trío anotador local y Magec Tías cogió una ventaja de 6 puntos que parecía ya muy difícil de salvar. Sara Gómez, máxima anotadora del partido con 20 puntos, anotó un triple que dio esperanzas a las de Vilagarcía. Tuvieron posesión para empatar, pero no acertaron a pesar de tener varias oportunidades, y la propia Sara acabó precipitándose, lanzando un triple desde ocho metros que no entró al creer que ya no quedaba tiempo. Llegó la segunda derrota, dejando escapar otra buena oportunidad para ganar a domicilio.





Fichaje técnica:





MagecTías Contra Violencia Género: Yaiza García (11), Iranzu Drake (1), Carolina Mateo (14), Maryam Adepoju (11), Leonor Gonçalves (10)-quinteto inicial- Noelia Lago (2), Lozano (0), Yaiza Betancort (3).

Mariscos Antón Cortegada: Carla García (5), Sara Gómez (20), Sara Corredoira (3), Ángela Coello (2), Mercy Wanyama (10) -quinteto inicial- Andrea Ríos (2), Nuria Chorén (0), Lorena Castro (5), Blanca Manivesa (3), Ángela González (1).

Parciales: 3-14 /26-13 /8-10 /18-14

Árbitros: Delgado Soto y Hernández Gálvez. Señalaron 12 faltas a las locales y 16 a las visitantes. Sin eliminadas.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de Liga Femenina 2 disputado en la Ciudad Deportiva de Lanzarote.