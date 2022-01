Un Cortegada de nuevo mermado recibe al Adareva, que es cuarto

El Mariscos Antón Cortegada recibe esta tarde en Fontecarmoa al Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife a partir de las 19:30 horas. Las locales afrontan la cita con la incidencia del covid todavía muy presente. Zeltia Presas y Cris Loureiro siguen siendo bajas. Ya se perdieron el doble compromiso la pasada semana en Córdoba y Málaga. Además hay una tercera jugadora con sintomatología, pero que ha dado negativo en los diferentes test, por lo que está aislada por precaución y hasta última hora el técnico no sabrá si puede contar con ella.



El nuevo protocolo de la Federación Española de Baloncesto establece que han de ser cuatro, como mínimo, los casos en una plantilla para que se dictamine un aplazamiento (del cuerpo técnico solo incluye al primer entrenador). El Cortegada, por tanto, no cumple el requisito y tendrá que jugar con una plantilla corta de efectivos y que está completamente descompensada, ya que tiene bastantes jugadoras interiores pero carece de alternativas en el juego exterior, recayendo en Sara Gómez una responsabilidad y dependencia absoluta (más de 36 minutos en pista por partido).



Hoy visita Vilagarcía el cuarto clasificado de la LF2 con un balance de diez victorias y solo dos derrotas, y lo hace con una plantilla en la que media docena de jugadoras están por encima o rozan los 10 puntos de media por partido. A destacar la pivot maliniense Fatoumata Fofana (10 puntos y 10 rebotes de media), la senegalesa Julie Dacosta (12 puntos y casi 8 rebotes por partido), Alba Peña (14 puntos por partido) y la base internacional chilena Sendy Básaez, que anotó 18 puntos en la victoria de la primera vuelta en Tenerife sobre las vilagarcianas por 65-57.



“Tienen pívots muy móviles, diferentes a lo que hay en esta liga. Además tienen una muy buena línea exterior”, dice Javi Nogueira acerca de las tinerfeñas. “Tienen un quinteto muy bueno, juegan muy bien. Va a estar difícil pero creo que no son mejores que Córdoba”. A eso se agarra el Cortegada, al juego relizado el pasado sábado en la brillante victoria ante las cordobesas, para confiar en sus opciones esta tarde. “Hay que pelearlo. El equipo está creciendo contra las adversidades. Lo del domingo pasado fue un problema de cansancio. Estamos con pocos efectivos, pero espero que estemos bien en defensa y ver hasta donde nos da”, comenta el técnico de las arousanas.



El equipo vilagarciano ya tiene fecha para disputar el partido aplazado ante Unicaja. Será el próximo domingo, día 30, a las 21 horas en Málaga, aprovechando que el fin de semana las vilagarcianas no juegan porque ya disputaron el duelo de esa jornada ante el Alhaurín de la Torre. Fue la FEB la que fijó la fecha, ya que las malagueñas querían que fuese el viernes, mientras que las vilagarcianas preferían el domingo para abaratar costes económicos del viaje. Volarán el domingo directamente desde Santiago a Málaga y regresarán el lunes.